Melissa Gilbert, la actriz que daba vida a la pequeña Laura Ingalls en ‘La casa de la pradera’, cumple hoy 59 años. Lo cierto es que su vida actual es muy parecida a la que llevaba con su popular personaje en la serie: vive en una granja en las afueras de Nueva York con su tercer marido, tiene dos nietas y es toda una aficionada a la repostería, tal y como presumen en sus redes sociales.

Pero su vida ha estado marcada por una serie de luces y sombras más allá de la gran pantalla. Hace casi 40 años atrás, Melissa Gilbert le puso fin a su personaje de Laura Ingalls. La serie que protagonizó durante diez años y que, irónicamente, le abría una nueva etapa profesional en el cine.

'La casa de la pradera' fue una de las series más vistas de la televisión en Estados Unidos durante sus 9 temporadas y la vida de sus actores y actrices sigue siendo el foco de interés para los más fans que siguieron la vida de la familia Ingalls en el rancho Walnut Grove ubicado en Minnesota.

Tras el final del programa, la actriz consiguió papeles en otras ficciones, como ‘The Miracle Worker’, ‘The Diary of Anne Frank’ y ‘Splendor in the Grass’. Más tarde, adoptó papeles para adultos en películas como ‘Choices’ y ‘A Family of Strangers’.

Melissa Gilbert y su problema con el alcoholismo

En el caso de Gilbert, hace apenas un año que publicó el libro autobiográfico ‘Back to the Prarie’ (”De regreso a la pradera”), en el que contó en primera persona cómo vivió aquellos años nostálgicos interpretando a Laura Ingalls y cómo siguió su vida fuera de esta ficción que le llevó a la fama que nunca más consiguió repetir.

Pero lo que nadie se imaginaba es que después del éxito de Melissa Gilbert en ‘La familia Ingalls’ le llevaría a una etapa oscura de adicciones y problemas de salud. En sus memorias publicadas con el título de ‘Prairie Tale’ ella misma confesaba su problema con el alcohol, justo en la recta final de su carrera como actriz.

Fue exactamente en el último episodio con su esposo cuando Melissa dio el paso definitivo para salir de su adicción con la bebida y salvar su salud física y mental.

Los tres maridos de Melissa

Actualmente Melissa vive junto a su tercer marido, con quien se casó en 2013 y con quien tiene una relación muy feliz. Pero mucho antes de eso, en 1988, había contraído matrimonio con Bo Brinkman, el padre del que un año después tendría como primer hijo a Dakota. Si embargo, esa relación terminó en divorcio en 1994.

Melissa Gilbert y Bo Brinkman Web

Bruce Boxleitner fue el segundo marido de Gilbert, con quien tuvieron a Michael. Con su segundo marido y también actor mantuvo un firme matrimonio entre 1995 y 2011.

Melissa Gilbert y Bruce Boxleitner Web

Actualmente Melissa Gilbert está junto a Timothy Busfield, con quien convive en una granja en las afueras de Nueva York. Su relación comenzó en 2013 y llevan adelante una vida plenamente feliz de la que ella misma presume a través de su cuenta oficial de Instagram @melissagilbertofficial.

En su perfil contó a sus seguidores cómo fue la mudanza y la decisión del cambio de vida después de la pandemia por la Covid-19. Además de su familia y sus pequeños nietos, la ganadería, la agricultura y la repostería ocupan el mayor tiempo de sus días, alejada del mundo cinéfilo a lo que acostumbraba en su infancia.

Melissa Gilbert y Timothy Busfield The New York Times

