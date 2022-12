Qué fue de Lisa Loring, la primera Miércoles Addams que cayó en desgracia

Entre 1964 y 1966, la adaptación en formato televisivo de las caricaturas originales de Charles Addams enamoraron al público del todo el mundo con la presentación de las tramas más fúnebres y góticas de la célebre Familia Addams. Un primer acercamiento de estos extravagantes personajes al público, donde ya destacó la presencia de una jovencísima Miércoles, de tan solo 5 años, que fue interpretada por Lisa Loring.

La estadounidense se transformó en la primera intérprete en dar vida a la joven de pensamientos aciagos y trenzas ceñidas, tras la cual llegarían otras icónicas versiones, como la de Christina Ricci, en los años 90, o la más reciente de Jenna Ortega. Un debut que influenciaría enormemente a aquellas actrices que tomaron su testigo y que ensalzó la figura de Loring, cuya fama efímera se esfumó tan rápido como llegó.

Después de participar en 64 episodios de La familia Addams, una pequeña Loring participó en las series The Girl from U.N.C.L.E., La isla de la fantasía y Barnaby Jones, y siendo adolescente recuperó al personaje de Miércoles en el especial de 1977 Halloween con la familia Addams. Ya en su juventud, Loring trabajó en la telenovela As the World Turns y trabajó en las películas de terror Blood Frenzy y Iced, y en el thriller Puerto Salvaje.

Sin embargo, los descalabros de la norteamericana y la ausencia de un papel relevante hicieron que cayera en el olvido, sumándose a los problemas constantes en su vida personal. Durante años no la veríamos en la pantalla, con un retorno momentáneo en 2014 para trabajar en Way Down in Chinatown y, posteriormente, en Doctor Spine, su último trabajo en el cine y la TV hasta la fecha.

Madre adolescente y su matrimonio con un actor porno

Los problemas personales de la actriz se explican desde su propia infancia con el divorcio de sus padres, ambos trabajadores de la Armada de los Estados Unidos. Con tan solo 3 años, la joven se mudó con su madre a Los Ángeles, donde comenzó su carrera como modelo y actriz, y donde su madre desarrolló alcoholismo. Una enfermedad que provocó que esta falleciera con tan solo 34 años, en 1974. A partir de entonces, Loring tendría que salir adelante sola.

Con tan solo 15 años, Loring se casó con su novio de toda la vida, Farrell Foumberg, y pronto tuvieron un hijo. Pero, el matrimonio tan solo duró un año y, en 1981, la actriz contrajo matrimonio con el actor Doug Stevenson, con el que tan solo estuvo otros tres años. Mientras tanto, su carrera se veía relegada a papeles en películas de serie B y su carrera prometedora se iba al garete.

En 1987, Loring se casó con el actor porno Jerry Butler, al que conoció en el set de rodaje de la película erótica Traci's Big Trick, donde la actriz intentaba ganarse la vida como maquilladora y guionista (no acreditada). Loring pidió a Butler que dejara el porno en varias ocasiones y este continuó ejerciendo en secreto, confesando con los años su adicción al sexo. Finalmente, la pareja no puso superar esta problemática y rompió en 1992.

Lisa Loring the first Wednesday pic.twitter.com/zuAjV7Ibki — Villa (@VillaNg2) December 7, 2022

Las drogas y la depresión, el ocaso de su carrera

Estos años resultarían los peores de su vida, donde se alejó del cine y la televisión, y comenzó su adicción por la heroína. Las drogas le causaron a su vez una fuerte depresión e intentó quitarse la vida, pero, el punto de inflexión sería la muerte de una amiga, cuyo cuerpo encontró ella misma. Un hecho por el que entró en rehabilitación.

Superados sus problemas con las drogas y la depresión, Loring mantuvo otro matrimonio de 2003 a 2006 con Graham Rich, aunque el divorcio no se hizo oficial hasta 2014. Una época que coincidió con su retorno fortuito al cine, con varios papeles que pasaron desapercibidos.

A día de hoy, Loring ha ejercido varias profesiones y ahora intenta ganarse la vida como diseñadora de interiores, mientras continúa participando en coloquios sobre La familia Addams, siendo la invitada estrellas de eventos como el Sinester Creature Con y demostrando el gran recuerdo del público hacia la primera Miércoles Addams.

