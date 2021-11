Puede que no te fijaras, pero Mahersala Ali aparece en ‘Eternals’ como Blade

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE ETERNALS]

Eternals tiene dos escenas poscréditos que, si bien no conectan a sus personajes titulares con otros rostros familiares del MCU, sí anticipan cosas muy interesantes para el futuro de la franquicia. Como no podía ser de otro modo, la aparición de Harry Styles como Eros (el hermano de Thanos) ha acaparado toda la atención, pero en este caso nos gustaría reparar en la segunda escena, esa que involucra a Kit Harrington como Dane Whitman. Durante toda la película de Chloé Zhao, Whitman ha aparentado ser un humano normal y corriente, que garantiza con su bonhomía que el mundo merece ser salvado por los Eternals. No obstante, en estos últimos segundos empezamos a comprender a qué se refería cuando le hablaba a Sersi (Gemma Chan) de los secretos de su familia.

Whitman aparece frente a una caja que no se atreve a abrir. Cuando recaba fuerzas lo hace y obtiene una majestuosa espada, donde lee la inscripción “La muerte es mi recompensa”. Antes de que la pueda empuñar, no obstante, una voz le interrumpe. “¿Seguro que está listo para eso, señor Whitman?”. La escena concluye y no podemos ver quién ha interpelado a Whitman, pero al poco de que Eternals se estrenara ya circulaba esa información por Internet. Era Mahersala Ali quien hablaba, y por supuesto no se trataba de un cameo sin más: en la Comic-Con de 2019 Kevin Feige reveló que habían fichado a Ali para que interpretara a Blade en una futura película de Marvel.

La producción de esta hipotética Blade no ha avanzado mucho desde entonces (ha reclutado, eso sí, como guionista a Stacy Osei-Kuffour y como director a Bassam Tariq), pero la escena poscréditos de Eternals podría implicar que ya se está trabajando en cómo encajar al cazavampiros en la cronología del MCU. Claro está, lo ocurrido con Whitman nos remite a su presencia en los cómics como el letal Black Knight, siendo el arma que contempla la Espada de Ébano, de grandes poderes sobrenaturales. Aunque Blade y Black Knight nunca hayan tenido mucha relación con las viñetas, la especialidad del cazavampiros son los delitos sobrenaturales, de ahí que es posible que Eternals esté anticipando un film de Blade donde Mahersala Ali deba enfrentarse a un Kit Harrington enajenado.

Aunque todo son especulaciones, y en los días transcurridos desde el estreno de Eternals nadie ha hablado de una posible continuación o de un nuevo proyecto de Marvel. Ali sí que ha hablado, por su parte, de cómo fue la experiencia de interpretar por primera vez a Blade, vía Empire. “Fue realmente genial, llegar a hacer eso. Y aterrador. Porque, ya sabes, estás hablando antes de rodarlo. Soy muy exigente con mi trabajo, como la mayoría de actores, así que tener que tomar decisiones tan pronto me provocó una verdadera ansiedad”, reconoce el intérprete ganador de dos Oscar. “Y eso hizo que el trabajo fuera real. Es como ‘vale, esto está pasando ahora’, y es emocionante”.

“El mundo de Marvel es obviamente el más grande del cine, y solo tener una pequeña introducción ahí (primero en la Comic-Con hace un par de años, y ahora en esta etapa inicial) se ha sentido especial y genial, me emociona seguir adelante”, prosigue Ali, admitiendo que no tiene ni idea de cuándo Blade empezará a rodarse. Pero asegura: “Estamos llegando. Nos estamos acercando”.

