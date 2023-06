Los problemas emocionales de los millennials protagonizan las secciones oficiales del Festival Cinema Jove

El Institut Valencià de Cultura organiza la 38ª edición del Festival Internacional Cinema Jove, celebrado del 22 de junio al 1 de julio, con la presentación de 10 largometrajes, 50 cortometrajes y 10 series de más de 20 nacionalidades como Finlandia, Nigeria, Autralia, Bélgica, Turquía o China, a los que se les unen 3 joyas de la animación japonesa.

Asimismo, este año, el festival valenciano otorgará el premio Luna de València al director, guionista y editor estadounidense Sean Baker, quien será reconocido presencialmente durante la gala de inauguración del festival internacional de cine de Valencia el 22 de junio en el Palau de les Arts.

Secciones oficiales

"La Sección oficial de Largometrajes de este año es un mosaico construido alrededor de algunos de los problemas centrales de la juventud", ha explicado Óscar Brox, miembro del comité de selección. "La familia vuelve a ser uno de los núcleos temáticos explorados por algunas de las películas [...], así como los desajustes emocionales de la generación milenial y la búsqueda de un amor parcado por la soledad y los tabúes sociales".

A los 10 títulos presentados a competición en esta primera sección, se añaden los 50 de la Sección oficial de Cortometrajes, que abarcan géneros como la animación, el documental y las narrativas más experimentales. "Este año, los espectadores descubrirán historias de jóvenes de todo el mundo que retratan su mundo cotidiano y hablan de las inquietudes de su generación: la igualdad, la importancia de la comunicación, el bullying y especialmente el paso a la edad adulta", ha afirmado Laura Pérez, miembro del comité de selección.

La Sección oficial de Series estará formada por 10 series. “Desde Kazajistán, Chile, España, Canadá, Australia, Argentina, Rusia y Alemania nos llegan propuestas muy heterogéneas, desde un thriller de época a la ciencia ficción, así como series dirigidas a niños y adolescentes, que son una apuesta que queremos consolidar en las próximas ediciones y se proyectarán juntas en una misma sesión”, ha adelantado María Albiñana, responsable de la sección de series.

Finalmente, dentro de los ciclos programados para este año, entre los que encontramos los de El joven Cronenberg, High School, Tercer curso y True Crume: La nueva fascinación, destaca la incorporación del ciclo Los dioses del anime con los 3 largometrajes de animación japonesa contemporánea One Piece Film Red, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time y El jardín de las palabras, proyecciones que se realizarán en La Filmoteca del Edificio Rialto.

A continuación, la programación de la 38ª edición del Festival Cinema Jove de Valencia.

- Sección oficial de Largometrajes

'Family Time', de Tia Kouvo.

'This Closeness', de Kit Zauhar.

'Starring Jerry as himself', de Law Chen.

'Sons of Ramses', de Clément Cogitore.

'The burdened', de Amr Gamal.

'All the Colours of the World are Between Black and White', de Babatunde Apalowo.

'The Lost Boys', de Zeno Graton.

'Petrol', de Alena Lodkina.

'Almost entirely a slight disaster', de Umut Subasi.

'Blue Again', de Thapanee Loosuwan.

- Sección oficial de Cortometrajes

Las proyecciones de los 50 cortometrajes se dividirán en 10 sesiones de entre 5 y 6 títulos cada una. Entre ellas destacan los estrenos en España de:

'Tits', de Eivind Landsvik.

'Will you look at me', de Shuli Huang.

'Ice Merchants', de Joao Gonzalez.

'Snow in September', de Lkhagvadulam Purev-Ochir.

Entre los cortometrajes nacionales seleecionados a concurso, Cinema Jove ha programado:

'La herida luminosa', de Christian Avilés.

'Els amants', de Joan Vives.

'Una terapia de mierda', de Los Hermanos Polo.

'Això també passarà', de Iñaki Antumaño y Pepe Ábalos.

'Las visitantes', de Enrique Buleo.

- Sección oficial de Series

'EvaLive', de Julia Uzkikh.

'Poemas malditos', de Pepa San Marín y Juan Ignacio Sabatini.

'Roni', de Joan Tomas.

'Triple Oh!', de Poppy Stockell.

'Streams Flow From River', de Christopher Yip.

'Queen of the Playground', de Modiyar Abdukadyrov.

'Se busca', de Mariano Pozzi.

'Becoming Charlie', de Kestin Polte y Greta Benkelmann.

'Appetite', de Neil Sharma y Mohini Herse.

'Escort', de Kuanysh Beisekov.

Sean Baker, premio Luna de València

Como homenaje a uno de los directores más libres, renovadores y comprometidos del cine indie estadounidense reciente, Cinema Jove dedicará una retrospectiva parcial a la obra de Sean Baker con los largometrajes Take Out, Tangerine, The Florida Project y Red Rocket, proyectados entre el 23 y el 28 de junio.

Sean Baker Festival Cinema Jove

Tal y como ha señalado el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC Francesc Felipe, el festival premia este año "a una de las principales figuras del cine independiente norteamericano actual y uno de los más implacables y certeros cronistas del lado más oscuro y deprimente del sueño americano. En sus películas, Baker centra su mirada no exenta de humor en las clases marginales que malviven en la periferia de las grandes ciudades estadounidense".

Un cine, el de Baker, que abraza tanto el formato analógico como el digital y que pone el foco sobre colectivos infrarrepresentados en el audiovisual y marginados en la sociedad, pero siempre con humor en su retrato. "La filmografía de Baker está trufada de personajes jóvenes, adolescentes, niños... en medio de una encrucijada o que simplemente buscan su lugar en el mundo. La cámara de Baker los trata con gran respeto, cariño y solidaridad, sin por ello ahorrarnos la crudeza, la cara B de la prosperidad americana”, ha valorado el director de Cinema Jove Carlos Madrid.

