El productor de 'Polar Express' está decidido a hacer una secuela 20 años después

La carrera de Robert Zemeckis ha tenido una evolución de lo más interesante, si bien no siempre aplaudida por crítica y público. Luego de encadenar clásicos del cine popular durante los 80 y los 90 (entre Regreso al futuro y Forrest Gump) el cineasta tuvo la inquietud de cultivar la animación, pero haciéndolo mientras experimentaba con las más avanzadas técnicas digitales. De esta inquietud surgió Polar Express, propuesta en tres dimensiones que empleó a actores reales bajo un motion capture revolucionario para la época… pero no especialmente bonito. De hecho, no es que la película haya envejecido muy bien.

Y lo mismo se puede decir de las otras películas que estrenó a continuación con el mismo estilo, Beowulf y Cuento de Navidad. Polar Express se ha quedado como la más famosa de las tres, congregando cierto culto gracias a su ambientación navideña y su atinada adaptación del cuento de Chris Van Allsburg en el que se basaba, dedicado a un grupo de niños que viajaban en un tren mágico para conocer a Papá Noel en el Polo Norte. Tom Hanks destacaba como protagonista mocapeado, y ahora que pasan 20 años de su estreno en 2004 ComicBook se ha topado con la sorprendente tesitura de que alguien quiere hacer la secuela.

Concretamente uno de los productores de Polar Express y socio de Hanks con su sello, Playtone. Hablamos de Gary Goetzman, que durante una entrevista ha revelado su deseo de hacer cuanto antes la secuela de Polar Express. “Me encantaría. También me encantaría hacer una secuela de Donde viven los monstruos. Los estudios quieren secuela de películas que hayamos hecho si triunfan. Así son las cosas”, contaba Goetzman. “Estoy a favor de Mamma Mia 3, es algo que hay que hacer. Pero hay muchas cosas involucradas estilo ‘¿de quién es la propiedad intelectual?’”.

“No es como ‘hagamos otro viaje libremente’. Lleva su tiempo y no pasa nada, no me importa que las cosas vayan despacio. Pero eso se está intentando solucionar ahora con Polar 2. Eso está pasando”, asegura el productor. Dado que Polar Express adaptó de cabo a rabo el relato de Van Allsburg, es un misterio que querría contar Goetzman con esta segunda parte, como también lo es si querrá volver a participar Hanks o el mismo Zemeckis: director que ha seguido de un tiempo a esta parte experimentando con el CGI mientras se alejaba cada vez más de la aceptación del público.

Su último film fue el remake de acción real de Pinocho, estrenado directamente en Disney+, pero ahora prepara otro largometraje con Tom Hanks y Robin Wright (reunión de Forrest Gump) que quizá cambie su actual estatus en Hollywood.

