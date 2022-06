“No puedes ser un soplo de aire fresco dos veces”: primeras reacciones a ‘Thor: Love and Thunder’

La saga de Thor estaba considerada como la más plana y menos interesante del MCU… hasta que Taika Waititi tuvo las riendas. Entonces el Dios del Trueno de Chris Hemsworth resultó tener carisma, sus gestas mitológicas eran divertidísimas, y finalmente resultaba ser un candidato idóneo para unirse a los Guardianes de la Galaxia. Es lo que hizo al final de Vengadores: Endgame, y es el punto de partida de Thor: Love and Thunder. El film que devuelve a Waititi al Universo de Marvel, junto a la Jane Foster de Natalie Portman reconvertida en Mighty Thor.

Las expectativas hacia Love and Thunder están convenientemente altas gracias a unos tráilers ágiles y coloristas, y mientras Ms. Marvel sigue su andadura en Disney+ todas las miradas están puestas en el siguiente largometraje del MCU, en cines el 8 de julio. No será hasta tres días antes que se levante el embargo de la crítica y podamos saber qué opina la prensa, pero hasta entonces podemos contentarnos con unas cuantas reacciones procedentes de los fans que acudieron recientemente a la premiere de Love and Thunder. Conviene tener en cuenta, por lo demás, que estas reacciones siempre suelen ser mucho más entusiastas que las reseñas oficiales… de ahí que si estas tienen pegas sea razonable temer.

De Love and Thunder hay quien dice, por ejemplo, que es menos fresca que Thor: Ragnarok, a la vez que se alaban las incorporaciones de Bale y Portman. Aquí tienes unas cuantas opiniones:

Erik Davis, de Fandango y Rotten Tomatoes, la considera "otra clásica película de Thor". "Es todo lo que quería que fuera. Grandes, coloridas y extrañas batallas alimentadas por Guns N'Roses para impulsar una historia irremediablemente romántica sobre el descubrimiento del amor en lugares inesperados. Christian Bale y Russell Crowe están especialmente bien. ¡Y Korg!". Acto seguido pide un spin-off para Portman y la Valquiria de Tessa Thompson.

Another classic Thor adventure! #ThorLoveAndThunder is everything I wanted it to be. Big, colorful, weird Guns N' Roses-fueled battles to go w/ a hopelessly romantic story about discovering love in unexpected places. Christian Bale & Russell Crowe are especially great. And Korg! pic.twitter.com/fu0gTUuMRj — Erik Davis (@ErikDavis) June 24, 2022

El editor Jacob Kleinman reconoce que "no puede igualar el bombardeo visual o cómico de Ragnarok, pero Taika Waititi lo compensa con una película de Marvel emocionalmente madura. También es muy divertida (Natalie tiene chistes) y cuenta con una de las escenas visualmente más impresionantes de la historia del MCU".

I saw #ThorLoveAndThunder. It can't quite match the visual or comedy bombast of Ragnarok, but Taika Waititi makes up for it with an emotionally mature Marvel movie. It's also very funny (Natalie's got jokes) and features one of the most stunning visual sequences in MCU history. — Jake (@jacobkleinman) June 24, 2022

Andrew J. Salazar, de Discussing Film, asegura que "mejora cuando no trata de recobrar desesperadamente la magia de Ragnarok. La mayoría del humor no aterriza tan bien como la primera vez, pero Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale hacen lo mejor con ello".

#ThorLoveAndThunder gets better when it's not trying to desperately recapture the magic of Ragnarok. Most of the humor doesn't land as well as it did the first time, but Chris Hemsworth, Natalie Portman, & Christian Bale do the best with it.



More coming soon to @DiscussingFilm pic.twitter.com/2jkZD8TJAi — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 24, 2022

El crítico Matt Neglia la describe como "una película de acción electrizante, con muchas risas (¡y cabras gritonas!) y una historia profunda sobre los dioses ausentes y nuestro deseo de amar. Natalie Portman regresa con fuerza y Christian Bale se luce como el terrorífico Gorr. La mejor película de Thor hasta la fecha".

THOR: LOVE AND THUNDER is a rockin’ great time with electrifying action, lots of laughs (the screaming goats!) & a profound story on absent gods & our desire for love. Natalie Portman makes a mighty return & Christian Bale slays it as the terrifying Gorr. The best Thor film yet! pic.twitter.com/s42SkqxlJj — Matt Neglia @Tribeca (@NextBestPicture) June 24, 2022

Lyra Hale cae en el lugar común de considerarla "la mejor película que Marvel ha hecho hasta ahora". Y aclara "no estar bromeando". "No me he reído tan fuerte desde Ragnarok y me he emocionado con Marvel de un modo que no sentía desde Endgame. Además, llevad pañuelos. ¡El viaje es genial de principio a fin!"

#ThorLoveAndThunder is the GREATEST movie Marvel has made so far! I'm not joking. I haven't laughed that hard since Ragnarok and I feel invested in Marvel again in a way that I haven't since Endgame. Also, bring tissues. The journey is *chefs kiss* from start to finish!❤️ pic.twitter.com/bJYVxCJoQS — Lyra Hale 🔜 SDCC (@TheAltSource) June 24, 2022

Caitlyn Tyrrell, de The Illuminardi, cree que "supera todas las expectativas, equilibrando locura con historias conmovedoras impulsadas por los personajes. Christian Bale está en lo más alto y Natalie Portman es realmente excepcional. Puede que Waititi haya entregado la mejor película de la Fase 4 del MCU".

#ThorLoveAndThunder surpasses all expectations balancing absolutely bombastic insanity with moving character driven stories. Christian Bale is top tier and Natalie Portman is truly outstanding. Waititi may have just delivered the MCU’s best movie of Phase 4 #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/HDePEKKS8P — Caitlin Tyrrell (@caitlin_tyrrell) June 24, 2022

Según Joey Magidson, "es una aventura de Marvel divertida, equilibrada y en gran medida independiente. Aunque no sorprende tanto como Ragnarok, es una prueba más de que Taika Waititi sabe cómo hacer que Thor mole. El corazón y el humor se mezclan de nuevo para hacer que pasemos un buen rato".

Thor: Love and Thunder is a fun, tight, and largely self contained Marvel adventure. If not quite as much of a surprise as Ragnarok, this is more evidence that Taika Waititi knows how to make Thor a blast. Heart/humor mix again to make for a real good time. #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/Bkxn5HJFQe — Joey Magidson (@JoeyMagidson) June 24, 2022

Katilyn Booth dice tener "pensamientos y sentimientos sobre la película, muchos de los cuales son spoilers, y algunos de ellos no me gustan". Parece no haberle convencido mucho en relación a Ragnarok: "No puedes ser un soplo de aire fresco dos veces, así que hay que subir la conexión emocional con los personajes y la trama. Love and Thunder lo intenta y no lo consigue, y resulta extrañamente contenida. Es una pena".

So, #ThorLoveAndThunder, I have Thoughts and Feelings, a lot of which are spoilers, some of them I'm not happy about. What I can talk about is something that the thing that made #ThorRagnarok such a breath of fresh air was how different it was from the other movies. pic.twitter.com/DaBs5LD5nr — Kaitlyn Booth (@katiesmovies) June 24, 2022

Rachel Leishman exclama "joder". "Es la mezcla perfecta de Taika en su mejor momento con comedia y un puñetazo en las tripas. Terminé esta película emocionalmente satisfecha mientras sollozaba, todo es perfecto. Apoyo esta banda sonora de padre. En palabras de mis nuevos personajes favoritos: 'ahhh'".

holy shit. #ThorLoveandThunder is the perfect blend of taika at his best with comedy and a punch to the gut all in one. i left this movie emotionally satisfied while also sobbing and just perfection. we stan a dad rock soundtrack. in the words of my new favorite characters: AHH pic.twitter.com/MytduVq89h — it was rachatha all along (@RachelLeishman) June 24, 2022

El productor Simon Thompson la considera "una explosión vívida y vibrante que cumple. El Thor de Hemsworth sigue siendo la joya de la corona de Marvel. El Gorr de Bale es un hombre del saco asesino que combina lo campechano y lo espeluznante. La Foster de Portman y la Valquiria de Thompson forman una pareja de primera categoría. El Zeus de Crowe es delicioso".

#ThorLoveAndThunder is a vivid and vibrant blast that delivers. Hemsworth’s Thor remains a jewel in Marvel’s crown. Bale’s Gorr is a killer boogeyman blending the campy and the creepy. Portman’s Foster and Thompson’s Valkyrie are a top notch pairing. Crowe’s Zeus is *chef’s kiss* pic.twitter.com/PDb5SZRWOo — Simon Thompson (@ShowbizSimon) June 24, 2022

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.