Christian Bale no sabía que estaba entrando en el MCU con 'Thor: Love and Thunder': "¿Que he hecho qué?"

Christian Bale siempre ha sido un actor muy particular. Conocido por su actuación del método, la cual le puede llevar a engordar o adelgazar en cuestión de semanas, la forma que tiene el escocés de encarar los rodajes lo hace alejarse en gran medida del resto de actores de su generación. Como si él fuera a lo suyo sin preocuparse de nada ni de nadie más. Quizá por eso haya protagonizado ahora uno de los episodios más divertidos al ser preguntado por su participación en Thor: Love and Thunder.

Durante la promoción de la película, que llega a los cines el próximo 8 de julio, el actor ha sido preguntado por cómo ha sido su entrada en el Marvel Cinematic Universe, el MCU que es como se conoce a la gran saga de películas de la franquicia superheroica. Como actor que ha dado vida a uno de los personajes de cómic más icónicos de la historia, Batman, uno podría esperar que sabía dónde se estaba metiendo. Pero nada más lejos de la realidad.

"Eso ni siquiera se me pasó por la cabeza. Lo leía y la gente decía: '¡Oh, mira esto! Ha entrado en el MCU!" Y yo decía, '¿Que he hecho qué? No he entrado en una mierda, muchas gracias'", asegura Bale quien confirma que no tenía ni la más remota idea de qué era el Universo Cinematográfico Marvel: "¿El MCU? Tuve que preguntar qué era eso".

El que diera vida a Batman en la trilogía de Nolan El caballero oscuro es ahora el encargado de pasarse al otro bando, en ambos sentidos. Y es que la entrada en el MCU de Bale es como villano, en concreto Gorr, el carnicero de los dioses y gran amenaza de Thor en los cómics.

Gorr es un personaje relativamente joven dentro de los cómics del dios asgardiano. Mientras que otros personajes como Loki, Hela (a la que dio vida Cate Blanchett) o incluso Beta Ray Bill llevan asentados desde los años 80, Gorr no apareció por primera vez en un cómic hasta hace 9 años, cuando hizo su entrada en Thor: God of Thunder # 2 dentro del relanzamiento que supuso la serie Marvel NOW!. Su historia desde entonces ha dado para mucho y parece que con Christian Bale encarnándole podremos ver todo de lo que es capaz, aunque según ha asegurado el director Taika Waititi no veremos a un Gorr tan escalofriante de los cómics. Ya sabemos que el director de Sombras tenebrosas no se toma las cosas demasiado en serio y con el villano no iba a ser menos.

