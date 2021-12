Primer vistazo a Mads Mikkelsen como Grindelwald en ‘Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore’

La controversia ha rodeado Harry Potter en los últimos tiempos, no solo debido a las posturas de su autora J.K. Rowling frente al colectivo trans, sino también por Johnny Depp, que en la saga-precuela Animales fantásticos interpretaba a Gellert Grindelwald. No obstante, y luego de que Depp haya sido sustituido por Mads Mikkelsen para alivio del fandom, los artífices del universo cinematográfico (bautizado como The Wizarding World) se han comprometido a que estas polémicas no empañen un año muy especial para la marca, puesto que en 2021 se cumplen veinte años del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

Esta efeméride ha motivado tanto reestrenos como la puesta en marcha de un especial televisivo destinado a HBO Max que, con el título Regreso a Hogwarts y a semejanza de reuniones como las de Friends, repasará el fenómeno Harry Potter en compañía de buena parte de su equipo creativo (con la sonora excepción de Rowling). Regreso a Hogwarts llegará a la plataforma en Año Nuevo, antecediendo a su vez el estreno de la siguiente entrega de Animales fantásticos, por título Los secretos de Dumbledore. Esta acumulación de lanzamientos y cosas que celebrar ha acabado conduciendo a la publicación de un vídeo donde, entre otras cosas, podemos ver a Mikkelsen como Grindelwald.

Warner Bros. ha estrenado una pieza en la que se anuncia que el primer tráiler de Los secretos de Dumbledore será revelado este lunes 13 de diciembre, aunque lo más interesante de la misma sea una remembranza de los mejores momentos de la saga cinematográfica (en conjunto a varias imágenes de fans y eventos relacionados a lo largo del mundo) y, llegado el minuto 1:40, la aparición de imágenes en movimiento de Los secretos de Grindelwald. En ellas podemos ver a algunos de los protagonistas (incluyendo el muggle Jacob Kowalski que encarna Dan Fogler) caminando por los pasillos de Hogwarts y conversando con Albus Dumbledore, que vuelve a interpretar Jude Law.

Y sí, también podemos ver a su enemigo y antiguo amor, Gellert Grindelwald, muy cambiado desde la última vez.

Fotograma de 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' Warner

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore vuelve a estar dirigida por David Yates y escrita por Steve Kloves, trayendo de vuelta al reparto habitual que incluye a Eddie Redmayne, Katherine Waterston o Ezra Miller. Ambientada algunos años después de Los crímenes de Grindelwald, la tercera entrega de Animales fantásticos contará cómo Dumbledore les encarga una misión a Newt Scamander y sus aliados que les llevará de Río de Janeiro a Berlín, y a lo largo de la cual volverán a enfrentarse con Grindelwald. La película se estrena el 15 de abril de 2022, y puedes ver el vídeo bajo estas líneas.

