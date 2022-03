Predicciones de los Premios Oscar 2022: "Es el momento de Jane Campion y 'El poder del perro"

Belfast, CODA, No mires arriba, Dune, Drive My Car, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro o West Side Story. ¿Quién será la gran ganadora? ¿Podrá la favorita, El poder del perro, aguantar el tirón en los premios de los sindicatos de la película indie, CODA? ¿Se llevará Jane Campion el Oscar a mejor dirección ante Spielberg, Paul Thomas Anderson, Hamaguchi y Branagh?

¿Tienen posibilidades reales nuestros Penélope Cruz y Javier Bardem en las categorías de mejor actriz y mejor actor protagonistas? ¿O acaso está decidido que los favoritos Jessica Chastain y Will Smith no tengan rival en estas categorías actorales? Y en la categoría de mejor película internacional... ¿Es tan favorita como parece la película del japonés Hamaguchi, Drive my Car, que tiene también nominaciones a mejor película y mejor director? Parece muy reñido ese premio, como Sorrentino y la italiana Fue la mano de Dios, Joachim Trier y la noruega La peor persona del mundo, y la danesa Flee, de Jonas Poher Rasmussen. Respondemos a estas preguntas a la espera de la respuesta definitiva en la ceremonia de los premios Oscar.

La suerte está echada. Las opciones son múltiples en esta 94 edición de los premios Oscar, que entregarán sus estatuillas doradas este domingo 27 de marzo (madrugada del lunes 28 de marzo en España). El Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU) ya despliega su alfombra roja y desde CINEMANÍA hacemos un análisis de las nominaciones de este año y sus posibilidades para lograr los esperados reconocimientos de la Academia.

Carlos Marañón, director de CINEMANÍA, analiza las principales categorías en un nuestro nuevo vídeo. Unas apuestas que apuntan en todo caso a la victoria de la película de Jane Campion, El poder del perro, que es la gran favorita de esta edición de los Oscar, con 12 candidaturas. Lo veremos en la noche del domingo 27 al lunes 28 de marzo, en la retransmisión de la gala que nos ofrecerá Movistar+.