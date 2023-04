¿Por qué Nicholas Hoult abandonó 'Misión Imposible: Sentencia mortal'?

En enero de 2020 se anunció que Nicholas Hoult sería el villano de la nueva entrega de Misión Imposible. Puesto que el futuro de la saga ahora se divide en dos películas (Sentencia mortal: Parte 1 y Sentencia mortal: Parte 2) era ambiguo si el papel de Hoult se extendería a más de un film, pero en cualquier caso su vinculación con el proyecto no duró mucho. Poco después se supo que su papel iba a parar a Esai Morales (Ozark).

La primera parte de Sentencia mortal, cuyo rodaje se dilató a costa del pulso que Tom Cruise le echó a Paramount por alargar la ventana de exhibición de Top Gun: Maverick (triunfando en su propósito y, según Steven Spielberg, “salvándole el culo a Hollywood”) tiene previsto su estreno para el próximo 14 de julio. Es el film más esperado del verano, y aunque Hoult no forme parte de él su agenda está repletísima.

A fin de cuentas, el actor de Mad Max: Furia en la carretera acaba de estrenar Renfield. Luego tiene previsto repetir con el universo de Drácula en el Nosferatu que prepara Robert Eggers (con la presencia conjunta de Willem Dafoe, Lily-Rose Depp y Bill Skarsgård) pero, ¿qué fue lo que le llevó a decirle que no a Tom Cruise? Hoult lo ha aclarado en The Guardian, explicando cómo la oferta le llegó tras ser sopesado para aparecer en The Batman y en la citada Top Gun: Maverick.

En la primera habría sido el Caballero Oscuro finalmente interpretado por Robert Pattinson, y en la segunda barajó el papel de Miles Teller. Pero nada cuajó. “Hice una prueba de pantalla para The Batman y no lo conseguí. Hice una prueba para Top Gun y tampoco”, recuerda Hoult sobre los días previos a que le llamaran para Sentencia mortal. “Entonces me llamó Tom Cruise. ‘Oye, ¿qué te parece Misión Imposible?’

Pero había otro problema. “Luego tuve que dejarlo porque ya estaba comprometido para hacer algo más con The Great”. The Great es la aclamada serie histórica de Hulu donde Hoult encarna al emperador ruso Pedro III, mientras que Elle Fanning pone rostro a Catalina la Grande. Tanto Hoult como Fanning han sido nominados al Emmy por su retrato, y Sentencia mortal le coincidía con el rodaje de la tercera temporada.

Así que Hoult rechazó Misión Imposible. Los nuevos episodios de The Great llegan el 12 de mayo, y es de esperar que hayan valido más la pena que enfrentarse a Ethan Hunt.

