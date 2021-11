Por qué el personaje de Kumail Nanjiani está ausente en la escena clave de ‘Eternals’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE ETERNALS]

La última película de Marvel ha presentado de golpe a una cantidad tal de superhéroes que parece milagroso que todos tengan tiempo en pantalla para desarrollarse (aunque el esfuerzo no haya sido bien recibido del todo, como demuestran las demoledoras críticas). En cualquier caso, Eternals es el segundo film más largo del MCU tras Vengadores: Endgame así que metraje disponible había… otra cuestión era apañárselas para montar un clímax final con tanta gente envuelta. De ahí que la ausencia de Kingo (Kumail Nanjiani) en el combate final pareciera obedecer a razones logísticas, pero durante una reciente entrevista la directora Chloé Zhao ha repasado las motivaciones del personaje de forma que entendamos por qué decide no participar en este encuentro.

Como recordarás, dicha batalla se desarrolla contra Ikaris (Richard Madden) una vez traiciona a los suyos para cumplir con un plan de los Celestiales que destruiría la Tierra. Y Kingo se siente muy identificado con él. “Es un personaje extremadamente complejo”, apunta Zhao para Uproxx. “Ama la Tierra pero tiene fuertes creencias, igual que Ikaris. No es muy distinto de Ikaris en cuanto a su fe en los Celestiales y a su creencia en el bien común: el hecho de que los seres humanos y la Tierra no tienen derecho a salirse del orden natural. Él cree en eso. Sin embargo, la gran diferencia es que él puede creer algo personalmente, pero no cree que deba dañar a los demás por sus creencias”.

Ahí está la clave, el motivo por el que no llega a unirse a Ikaris pero tampoco combate contra él. No obstante, el detalle resulta tan desconcertante que también han sido cuestionados sobre ello los guionistas: Patrick Burleigh y los hermanos Ryan y Kaz Firpo. “Es algo que se nos ocurrió al principio, y el productor Nate Moore apoyó la idea. Creo que ‘objetor de conciencia’ es la descripción perfecta. Eso es lo que está pasando. Podría alinearse con Ikaris y la importancia de su misión, pero no quiere herir a su familia, no quiere luchar contra la gente que ama”, declara Ryan. “Y hay otra cuestión. Kingo es uno de los Eternals más mortales. Ha estado viviendo como un mortal, viviendo como un humano de cara al público durante mucho tiempo”.

“Y creo que él… lo entiende, y los siente de una forma que tal vez algunos Eternals no”. En efecto, que Kingo se mantuviera al margen respondió a una decisión muy meditada. “También tiene miedo de su propia mortalidad. Es finalmente enfrentarse a la idea de que ‘podría morir’, y él no quiere morir. Le gusta vivir. Así que también es una elección, él cree que eso será una muerte segura, pero si se aparta entonces el Celestial puede nacer y tiene la oportunidad de continuar en otro planeta”. Por mucho que haya buenos motivos, lo cierto es que la ausencia de Kingo implica que no podamos ver en esta secuencia a su secuaz Karun (Harish Patel, lo mejor de la película), así que nuestro ceño permanece fruncido.

