Marvel Studios reacciona a las malas críticas de ‘Eternals’

Con el paso de las Fases, Marvel Studios ha perfilado un modelo productivo (una “plantilla”, según las malas lenguas) que entre otras cosas han conducido a un estándar de calidad al que las críticas se repliegan durante la recepción de cada película. Debido a ello, parecía impensable que un film del Universo Cinematográfico de Marvel suscitara la antipatía de la prensa especializada, pero finalmente Eternals ha supuesto la excepción. Con la Fase 4 recién empezada, el film de Chloé Zhao se ha topado con unas opiniones que van de la indiferencia a lo demoledor, sin que esto haya repercutido en la taquilla. Por muy malas que fueran las previsiones, a la película nº26 del MCU no le está yendo nada mal en las carteleras de todo el mundo, acumulando 280 millones de dólares.

Vaya, que las críticas no han afectado a la recepción del público (para sorpresa de nadie), y dentro de la cúpula tampoco ha llegado a cundir el nerviosismo. Así lo ha confirmado recientemente Victoria Alonso, productora de cine argentina que lleva desde la década pasada en el puesto de presidenta ejecutiva de producción de Marvel. Alonso acudió este sábado a la gala de los Outfest Legacy Awards que se celebraba en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, donde recibió un premio honorífico a su carrera, el Visionary Awards. Mientras lo recogía, la productora aludió de forma muy diplomática a las malas críticas de Eternals. “Hemos intentado subir el listón pero a veces los críticos no están con nosotros. Y eso está bien”, dijo, según recoge Variety.

“Agradecemos que sean críticos y escriban sobre nosotros. Y los fans decidirán”. Alonso se mostró más interesada en hablar la trama LGBTQI+ de la película: aquélla que protagonizada por Brian Tyree Henry como Phastos ha conducido a la prohibición de Eternals en varios países con legislaciones homófobas. “La diversidad y la inclusión no son un juego político para nosotros”, declaró Alonso. “Es una responsabilidad al 100% porque no consigues el éxito global de The Walt Disney Company sin el apoyo de la gente alrededor del mundo de todos los tipos de humanos que hay”. Llegados a este punto se dirigió a la actriz trans Rani Valdez, que esa misma noche había ganado otro premio.

“Te veo. No estás sola”, le dijo. “Puedo asegurarte que mientras yo siga en Marvel Studios haré lo correcto para ti. Uno de los mayores regalos que podemos darnos es hacerte saber que formas parte de un todo. No pienses que no lo haces”. Las palabras de Alonso apuntan a que Marvel seguirá incrementando la representación de diversidad en sus producciones (quizá ampliándola al colectivo trans), y está por ver si esta vuelve a darse en los dos títulos que le quedan por estrenar en 2021: Ojo de Halcón, serie que llega a Disney+ este 17 de diciembre, y Spider-Man: No Way Home, a estrenarse el 17 de diciembre.

