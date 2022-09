'Pinocho': Chanel cantará el tema más icónico de la película en el próximo remake de Disney

Hace pocos días Chanel Terrero, última representante de España en Eurovisión e intérprete del memorable tema SloMo, reveló estar preparando algo. Algo que, según se concretó, le había hecho “ponerse a gritar en la calle”. “Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión”, declaró en sus redes sociales, sin especificar a qué se refería. Chanel iba a grabar una canción, se supone que muy conocida, y lo siguiente que hemos visto es cómo ha compartido un tuit de la cuenta oficial de Disney+ España. Uno que podría haber confirmado que desempeña un rol en Pinocho.

Este 8 de septiembre llegará a Disney+ uno de tantos remakes en acción real que la Casa del Ratón está desarrollando a partir de sus clásicos animados. En este caso hablamos del segundo largometraje de dibujos animados que Disney produjo, en 1940 y tras el éxito de Blancanieves y los siete enanitos: una adaptación del relato de Carlo Collodi al que Robert Zemeckis dará nueva vida en un largometraje destinado directamente a streaming. Tom Hanks interpreta a Gepetto, rodeado de intérpretes como Joseph Gordon-Levitt o Cynthia Erivo en el papel del Hada Madrina. El remake, además de respetar los diseños de Pinocho o Pepito Grillo, también conservará las canciones del film original.

Y ahí es donde entra Chanel. La canción más famosa de Pinocho es When you wish upon a star (titulada en español La estrella azul), y acogió tanta fama desde su nacimiento que Disney decidió incorporar parte de la melodía en todos los openings de sus films. Precediendo una semana el estreno de la nueva Pinocho, la cuenta de Disney+ España compartió un tuit donde leíamos: “Ella será la encargada de cantar La estrella azul en la nueva peli de Pinocho. ¿Adivinas quién puede ser o necesitas más pistas?”. El tuit adjuntaba un pequeño vídeo donde se escuchaban algunas notas de la canción, paralelamente a dejarnos ver el escenario de un teatro y a una mujer de espaldas, con pelo oscuro.

¿Chanel? Poco después la cantante ha citado el tuit colocando a un emoji pensativo y una estrella (publicación que ha repetido en Instagram). A falta de un comunicado oficial, no parece haber dudas de que eso era lo que “hacía muchísima ilusión” a la artista: grabar otra versión de La estrella azul para el remake de Pinocho. Ya sea en la propia película o con una pieza aparte que prepare Disney, muy pronto podremos escucharlo.

