Pilou Asbæk (‘Juego de tronos’) se apunta a ‘Aquaman 2’

En constante actualización de su poblado calendario, la entente que forman Warner Bros. y DC Films canceló hace pocas semanas tanto el New Gods de Ava DuVernay como el sorprendente spin-off de Aquaman que llevaba varios meses protagonizando conversaciones. The Trench, así las cosas, no verá la luz, pero eso no significa que el estudio quiera pasar al mundo de Arthur Curry a un segundo plano. El colosal éxito en taquilla de Aquaman exigía una secuela y pronto supimos que James Wan volvería a estar al frente con el protagonismo retomado de Jason Momoa y Amber Heard. Sin embargo, hasta ahora no habíamos tenido detalles del film.

Según recoge Deadline, esto está a punto de cambiar. La preproducción de Aquaman 2 ya habría empezado, y estos preparativos han pasado por hacer un fichaje bastante llamativo: el de Pilou Asbæk. ¿Y quién es Pilou Asbæk? Pues alguien que ya estuvo relacionado con el agua en Juego de tronos, en cuyas últimas temporadas encarnó al pendenciero pirata Euron Greyjoy, enamorado de la Cersei Lannister que interpretaba Lena Headey. Asbaek también se ha dejado ver en películas como Overlord o Ghost in the Shell, y ahora se encuentra en las conversaciones finales para interpretar a un personaje por determinar en Aquaman 2.

¿Será un héroe o un villano? El recuerdo de Euron es demasiado persistente como para que podamos verlo de una manera distinta a un posible enemigo de Arthur Curry, pero esperemos que pronto se aclare su papel. Aquaman 2 se empezaría a rodar en junio, y aún mantiene la incógnita de si a los ya confirmados Momoa y Heard se unen Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson o Willem Dafoe, que hizo una pequeña aparición en La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Aquaman 2 tiene su estreno programado actualmente para el 16 de diciembre de 2022.