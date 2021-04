Warner cancela el spin-off de ‘Aquaman’ a cargo de James Wan y la película ‘New Gods’ de Ava DuVernay

El estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha supuesto que los mismos fans que auspiciaron su lanzamiento ahora se hayan aliado bajo el hashtag #RestoreTheSnyderVerse exigiéndole a DC que el cineasta continúe al mando de su universo. El futuro de la franquicia, por tanto, es más ambiguo que nunca, pero los ejecutivos no han dejado de moverse y antes de tomar una decisión con respecto a Snyder (en caso de que la tomen), han querido hacer unos cuantos retoques en su calendario. Más allá de La Liga de la Justicia existen multitud de proyectos en los que DC/Warner llevaba tiempo trabajando, y ahora The Hollywood Reporter se hace eco de la cancelación de dos de ellos: The Trench y New Gods.

El primero de ellos constituye un spin-off de Aquaman que proponía ahondar en las criaturas anfibias que aparecían en cierta memorable escena del film protagonizado por Jason Momoa, y que para James Wan (involucrado en su desarrollo luego de dirigir la obra original) suponía una plataforma para llevar el terror al universo DC. The Trench fue anunciado al poco del rotundo éxito en taquilla de Aquaman y Noah Gardner y Aidan Fitzgerald llegaron a escribir un guion. Previamente a su definitiva cancelación, el estudio se habría planteado estrenarla en streaming. Al final no será así, pero esto no supone la salida de Wan de DC puesto que sigue al cargo de Aquaman 2, de la que se han dado pocos detalles.

El otro proyecto cancelado, New Gods, iba a suponer el debut de la aclamada directora Ava DuVernay (Así nos ven) en el género superheroico. Basada en los personajes de Jack Kirby, New Gods desarrollaría una batalla interplanetaria entre varios dioses superpoderosos, y DuVernay ya se había asociado con el prestigioso guionista de cómics Tom King (La Visión) para ponerla en pantalla. Finalmente la película ha quedado paralizada, y todo apunta a que uno de los motivos era que el gran villano de New Gods iba a ser Darkseid, el mismo de La Liga de la Justicia de Zack Snyder; Warner no habría querido repetir villano tan pronto.

Esto no significa que DuVernay esté fuera del universo de DC, puesto que poco después de hacerse con las riendas de New Gods también confirmó su participación en la serie Naomi, basada en los cómics de Brian Michael Bendis y David F. Walker. De un marcado carácter young adult, Naomi formaría parte de la parrilla de The CW y, por tanto, del Arrowverso, destacando entre su inmenso catálogo por ser la única serie que no cuenta con Greg Berlanti como productor. Al poco de conocerse la noticia de la cancelación de New Gods, DuVernay ha escrito en Twitter agradeciéndole a King las horas invertidas en el proyecto:

Tom, I loved writing NEW GODS with you. I’m upset that the saga of Barda, Scott, Granny, Highfather and The Furies ends this way. Diving into Kirby’s Fourth World was the adventure of a lifetime. That can’t be taken away. Thank you for your friendship. And remember... #DarkseidIs pic.twitter.com/XyyIjcB8Wv — Ava DuVernay (@ava) April 1, 2021

“Tom, he adorado escribir New Gods contigo. Me entristece que la saga de Barda, Scott, Granny, Highfather y Las Furias termine de este modo. Introducirme en el Cuarto Mundo de Kirby ha sido la aventura de mi vida, y eso no me lo quitarán. Gracias por tu amistad”, escribía sobre una imagen de ella con el autor de cómics. Pese a que Warner/DC haya decidido prescindir de estos proyectos, la directiva no descarta volver a ellos en un futuro indeterminado, tal y como ha asegurado el presidente de DC Walter Hamada en un comunicado:

“Agradecemos a nuestros socios Ava DuVernay, Tom King, James Wan y Peter Safran su tiempo y colaboración durante el proceso y esperamos que nuestra asociación continúe en otras historias de DC. Los proyectos se mantendrán en sus manos habilidosas si continúan en el futuro”. No deberíamos entonar el adiós definitivo a The Trench y New Gods, pero sí es cierto que el calendario de DC no podría estar más desbordado, con o sin secuelas de La Liga de la Justicia. Este 30 de junio James Gunn estrenará El Escuadrón Suicida, a la que le seguirían poco después una serie spin-off (Peacemaker) a estrenarse en HBO Max y The Batman. Esta última, protagonizada por Robert Pattinson, se ambienta en un universo distinto al que hemos ido viendo, y llegará el 4 de marzo de 2022.

El 4 de noviembre del mismo año The Flash trataría de poner orden en este trasvase de realidades (con otros dos Batman involucrados, el de Ben Affleck y el de Michael Keaton), y también llegarían por entonces Black Adam (29 de julio de 2022) y Shazam! Fury of the Gods (2 de junio de 2023). Además de la mencionada secuela de Aquaman, la compañía también prepara Zatanna con Emerald Fennell, una tercera entrega de Wonder Woman y un reinicio para Superman, encarnado en teoría por un actor negro. Demasiados proyectos y muy poco espacio, así que esperemos que dentro de unos cuantos años algún ejecutivo saque The Trench o New Gods del cajón.