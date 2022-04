Phil Lord y Chris Miller estallan contra el desprecio a la animación de los Oscar

“La animación no es un género, sino un medio”. Este lema ha cogido peso en los últimos años, cuando el cine de animación experimentaba un desarrollo creciente combinado con una gran afluencia de público… sin dejar nunca de enfrentarse a prejuicios que lo vinculaban exclusivamente al consumo infantil. Había muchos motivos para pensar que 2021 fue un grandísimo año para el medio, y por eso resultó tan decepcionante que durante la ceremonia de los Oscar, al resolverse la categoría de Mejor película de animación, volvieran a tomar presencia estos prejuicios. El bofetón de Will Smith a Chris Rock eclipsó cualquier otra conversación que pudieran despertar estos últimos Oscar, pero no está de más recordar qué ocurrió poco antes de que Encanto ganara el premio.

Para presentar la categoría (donde también cursaban Los Mitchell contra las máquinas, Luca, Raya y el último dragón y Flee), subieron al escenario Halle Bailey, Naomi Scott y Lily James. Todas ellas vinculadas a las princesas Disney, puesto que mientras Scott y James han interpretado a Jasmine y Cenicienta, Bailey lo hará pronto en La sirenita de Rob Marshall. Antes de presentar a las nominadas, esto fue lo que dijeron (y causó tanto malestar): “Muchos niños ven estas películas una y otra vez… y una y otra y otra y otra vez… creo que algunos padres saben exactamente de lo que estamos hablando”. En efecto, las presentadoras estaban volviendo a caer en el tópico de que la animación era infantil por defecto, lo que finalmente ha llevado a que Variety publique una carta donde Phil Lord y Chris Miller expresan su malestar por estas palabras.

Lord y Miller dirigieron La LEGO Película y Lluvia de albóndigas, así como produjeron Los Mitchell contra las máquinas y una película tan revolucionaria como Spider-Man: Un nuevo universo. Lo ocurrido en los Oscar ha despertado su irritación, y la carta defiende el medio al tiempo que lanza propuestas para que no vuelva a suceder nada parecido. “Describir a las cinco candidatas al Oscar a Mejor película animada como un producto que los padres han de soportar a regañadientes podría ser simplemente un descuido. Pero para quienes hemos dedicado nuestras vidas a hacer películas animadas, estos descuidos se han convertido en una rutina”. Lord y Miller, que debutaron con una serie animada (Clone High), pasan a recordar desplantes similares.

Por ejemplo, cuando un ejecutivo les dijo que, si enfocaban su carrera correctamente, algún día podrían llegar a hacer cine de acción real (cosa que acabaron haciendo, en el magistral díptico Infiltrados en clase/en la universidad). “Años más tarde, un ejecutivo de otro estudio llegó a decirnos que otra película animada que habíamos hecho era tan buena que le había recordado a una ‘película de verdad’”. Lord y Miller son conscientes de que en Hollywood hay quien considera a la animación como cine de segunda, algo especialmente indignante en un momento donde buena parte de los artistas de Hollywood se están manifestando por unas condiciones de trabajo más dignas.

Es el movimiento #NewDeal4Animation, que Lord y Miller recomiendan apoyar. Al tiempo recuerdan que, mientras en esta última ceremonia de los Oscar CODA resultaba ser la ganadora a Mejor película con menos audiencia de la historia, el conjunto de Raya, Encanto, Los Mitchell y Luca había conquistado al público. Por no hablar de que 13 de las películas más taquilleras de todos los tiempos son de animación, y de lo importante que resultó ser esta industria al inicio de la crisis del coronavirus. “Durante la pandemia, cuando gran parte de la producción física se cerró, los animadores siguieron trabajando desde casa. Estas películas mantuvieron nuestro negocio a flote”. Caso ilustrativo es el de LAIKA, que aunque paró la producción siguió pagando a sus animadores.

Mencionan la victoria del español Alberto Mielgo por El limpiaparabrisas (Oscar a Mejor corto de animación), y destacan Encanto y Flee como ejemplos de historias profundas, que desafían la concepción infantil del medio. Por último, proponen a la misma organización de los Oscar que impulse cambios para mejorar la situación: “Esto nos lleva a una propuesta muy simple. El año que viene invitad a un cineasta respetado para presentar el premio, y tratad la animación como cine. Guillermo del Toro, quien produce, dirige y aprecia la animación, podría recordar al público que la animación precedió al cine, que sin el zoótropo no existiría American Zoetrope”, escriben sobre el salto desde el juguete que anticipó al cine hasta la prestigiosa productora de Francis Ford Coppola.

“Bong Joon-ho podría presentar explicando por qué había dos de las nominadas de este año en su top 10 de películas favoritas. Mahersala Ali, que alterna películas animadas y acción real, podría decirle al mundo que la animación no es un género, sino un medio que observa y amplifica todos los matices de nuestra humanidad”, añaden sobre el actor, ganador del Oscar, que prestó su voz a Spider-Man: Un nuevo universo. Por último Lord y Miller llaman la atención sobre el hecho de que, de todos los aniversarios que los Oscar celebraron en la última gala, ninguna correspondió a El viaje de Chihiro o La bella y la bestia, pese a su importancia en la historia de los premios.

La bella y la bestia, de hecho, fue nominada en su momento a Mejor película. “Esa nominación causó tanto revuelo que hubo a quien le preocupó que una película animada ganase cada año. Un sentimiento que llevó a la creación del Oscar a Mejor película de animación. En parte para reconocer las contribuciones de la animación actual y, en opinión de algunos, para mantener a las películas animadas lejos del ‘verdadero’ premio”, concluyen los directores de Infiltrados en clase.

