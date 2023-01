¿Pero de dónde sale 'Ocho apellidos marroquís'? El título que lo cambia todo

Hay un motivo muy simple por el que a todo el mundo le ha pillado de sorpresa el anuncio de Ocho apellidos marroquís, cuando la película de Universal Pictures ya podía presumir de tráiler y fecha de estreno confirmada: hasta ahora, la película en la que estaba embarcado su equipo se titulaba de otra forma. De Casi familia se supieron los primeros detalles el verano pasado, en tanto a una comedia capitaneada por Álvaro Fernández Armero que protagonizarban Michelle Jenner, Julián López, María Ramos y Elena Irureta. Dicha comedia (desarrollada por cabeceras como Telecinco Cinema o LAZONA con participación de Mediaset y Movistar+) ahora se titula Ocho apellidos marroquís, constituyéndose como la inesperada tercera entrega de una popular saga.

Ocho apellidos vascos se estrenó en 2014 y obtuvo un rango como película más taquillera del cine español (9.5 millones de espectadores) que aún no se ha podido igualar, ni siquiera la secuela que se produjo a toda prisa al año siguiente. Ocho apellidos catalanes cambiaba la autonomía a partir de la cual hacer bromas manteniendo en el reparto a Dani Rovira, Karra Elejalde y Clara Lago, y aunque no obtuvo tan buenos resultados como el film previo de Emilio Martínez-Lázaro (también al frente de la secuela), los números eran lo bastante holgados como para seguir alargando la saga. El tiempo pasó, y los artífices del fenómeno no consiguieron ponerse de acuerdo en cómo continuar. En algún punto de los ocho años siguientes, Diego San José se puso a escribir Casi familia.

Él y Borja Cobeaga habían escrito tanto Ocho apellidos vascos como Ocho apellidos catalanes, quedándose Cobeaga fuera de Casi familia mientras San José desarrollaba el guion junto a Borja Echevarría y Daniel Castro. Este último, por cierto, guionista muy asociado a las creaciones del dúo Cobeaga-San José, interviniendo en Vota Juan, Vamos Juan y Venga Juan paralelamente a escribir El verano de mi vida o Los Reyes Magos: La verdad. Cuando la prensa se enteró de la existencia de Casi familia, Fernández Armero (Si yo fuera rico) ya estaba rodando la película en varias localizaciones de Marruecos, Cantabria y Madrid. También se sabía de su sinopsis, que no ha cambiado en este tiempo.

Primer avance de 'Ocho apellidos marroquís' Primer avance de 'Ocho apellidos marroquís'

Casi familia narra cómo Carmen (Irureta) quiere cumplir la última voluntad de su fallecido marido José María. Esta consiste en recuperar el Sardinete, un barco anclado en un puerto marroquí al que Carmen se desplaza junto a su hija Begoña (Jenner) y su ex (López). Según lleguen a su destino se toparán con más de una sorpresa, como la existencia de una hija secreta del patriarca (Ramos). El pasado verano Fernández Armero describía el film como “una comedia en la que el choque cultural es el auténtico motor del humor”. “Una película sobre esa ignorancia que nos hace juzgar y llenarnos de prejuicios antes de conocer aquello que estamos rechazando. Algo de lo que no estamos exentos casi ninguno de nosotros y que suele ser más fácil ver en los demás que en uno mismo”.

La película terminó de rodarse, pero en algún punto de la posproducción ocurrió algo: la gente de Telecinco Cinema pensó que su argumento tenía encaje en una propiedad intelectual tan lucrativa como Ocho apellidos. Ghislain Barrois describió así este proceso: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. “Esta afirmación, utilizada entre otros por el creador de Spider-Man, Stan Lee, también es aplicable a los grandes éxitos cinematográficos. El éxito y cariño cosechados por las dos primeras películas dejaban muy alto el compromiso como productores para apostar por un tercer título de la saga Ocho apellidos”. Lo que explicaría por qué ha sido tan costoso sacar adelante una tercera entrega.

“Tras años de trabajo, nos llegó una historia que cumplía con los elementos imprescindibles del ADN de Ocho apellidos: superar los prejuicios culturales desde el humor, la ternura de la comedia romántica y la presencia de una dimensión política. La empezamos llamando Casi familia esperando al resultado final y el gran trabajo de Álvaro Fernández Armero, un maestro de la comedia, y la interpretación del nuevo elenco han confirmado que estamos ante la heredera de la saga. Por eso hoy podemos anunciar que a finales de este año llegará Ocho apellidos marroquís, que esperamos reciba el abrazo del público como sus predecesoras”. Esta es la historia. Y Ocho apellidos marroquís tiene previsto estrenarse el 1 de diciembre…

“Casi Familia” es el argumento previo. “8 apellidos marroquís” es un guion que firma Dani Castro. — Diego San José (@diego_san_jose) January 19, 2023

… pero aún queda una incógnita por aclarar: los créditos del guion. A su transformación en Ocho apellidos marroquís, Casi familia ha perdido a dos guionistas: Echevarría y San José. Ante la correspondiente confusión y las preguntas tras publicarse el tráiler, San José ha aclarado en Twitter que “el guion de Ocho apellidos marroquís lo firma solitario Daniel Castro”. Más tarde, entrevistado por Oskar Belategui en El Correo, San José se extiende diciendo que el guion no lo firma “porque no tiene tanto que ver con lo que yo manejé en Casi familia”. De lo que se extrae que la película no solo ha cambiado de título para hacerse pasar por un reboot de Ocho apellidos: también ha sido reescrita de algún modo.

Póster de 'Ocho apellidos marroquís' Universal

Quizá para ajustarse a la saga más allá del título, en tanto a posibles guiños que San José no ha aclarado. “Ocurre con muchas películas, cuando se van a rodar van a ser una y acaban siendo otra. Lo que se firma después de que se hace es el resultado, no el argumento previo”, concluye San José sobre por qué no aparece acreditado en Ocho apellidos marroquís pese a haber sido su guionista durante la mayor parte del proceso. Sin los guionistas, sin los protagonistas originales y sin siquiera una historia que haya sido concebida para formar parte de una saga, el equipo de Ocho apellidos marroquís va a tener que esforzarse para convencer de que se trata de verdad de un Ocho apellidos.

