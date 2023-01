Primer avance de 'Ocho apellidos marroquís', el (inesperado) reboot de 'Ocho apellidos vascos' con Julián López

En 2014 Ocho apellidos vascos fue tal taquillazo (la película española con mayor recaudación de la historia), que hubo gran prisa por poner al equipo a trabajar en la secuela. De ahí que tan solo un año después llegara Ocho apellidos catalanes repitiendo buena parte de los implicados: Borja Cobeaga y Diego San José al guion, el reparto volvía a estar encabezado por Dani Rovira, Karra Elejalde y Clara Lago, y también repetía tras las cámaras Emilio Martínez-Lázaro. Como era de esperar, la recepción no fue tan buena como con la película original, aunque igualmente se siguió intentando a partir de ahí prolongar la saga.

A ocho años del estreno de Ocho apellidos catalanes era razonable pensar que no tendríamos tercera entrega de este repaso costumbrista por las distintas autonomías españolas, pero de ser así nos equivocábamos. Sin previo aviso, Universal Pictures ha publicado el primer avance de una película titulada Ocho apellidos marroquís, en conjunto a un póster y una fecha de estreno: la nueva comedia llegará este 1 de diciembre. Pudiendo echar un ojo al planteamiento, indudablemente no se trata tanto de una secuela de Ocho apellidos vascos como de un reboot: no solo ha cambiado de arriba abajo el reparto, sino que hemos traspasado el ámbito español para introducirnos en Marruecos.

Julián López protagoniza esta comedia junto a Michelle Jenner, María Ramos y Elena Irureta, encontrando como director a un especialista de la comedia patria: Álvaro Fernández Armero. Más allá de sus créditos en televisión (Relatos con-fi-na-dos, Vergüenza o Con el culo al aire), Armero ha dirigido Las ovejas no pierden el tren, la exitosa Si yo fuera rico o A 1000 kilómetros de la Navidad, reciente comedia navideña de Netflix. El guion está escrito por Diego San José, volviendo tras las anteriores entregas de la saga (no así Borja Cobeaga), acompañado de Borja Echevarría y Daniel Castro para poner en pie otro espectáculo humorístico en función a los choques culturales.

Por qué no habíamos oído hablar antes de esto

La saga Ocho apellidos tiene tanta relevancia que resulta extraño que la primera vez que oigamos hablar de Ocho apellidos marroquís sea cuando ya tiene tráiler disponible y fecha de estreno agenciada, pero esto puede explicarse con que previamente sabíamos que se estaba rodando… aunque con otro nombre. El pasado verano trascendieron los primeros datos sobre una película titulada Casi familia, que dirigía Fernández Armero y escribían y protagonizaban los mismos nombres que la tercera entrega de los apellidos. Se estaba rodando en Marruecos, Cantabria y Madrid, y contaba con la producción de Telecinco Cinema, LAZONA y Toto Films con participación de Mediaset y Movistar Plus.

Fernández Armero describió su argumento como “unos personajes conservadores y mojigatos que se tienen que enfrentar a una cultura que desconocen y de la que solo tienen prejuicios infundados”. Creía que “nadie se iba a aburrir viendo esta película”, y que giraba en torno a “esa ignorancia que nos hace juzgar y llenarnos de prejuicios antes de conocer aquello que estamos rechazando”. Casi familia ha pasado a ser Ocho apellidos marroquís, narrando cómo una familia pudiente ha de desplazarse a Marruecos para adquirir su herencia, en un viaje que involucrará a hijas secretas (María Ramos) y ex que vuelven (Julián López).

Ahora bien, ¿el plan era rodar en secreto una película de Ocho apellidos, o fue una decisión posterior encajarla en la saga? Ghislain Barrois, de Telecinco Cinema, aclara que lo segundo: “Nos llegó una historia que cumplía a la perfección con los tres elementos imprescindibles del ADN de Ocho apellidos: superar los prejuicios culturales desde el humor, la ternura de la comedia romántica y la presencia de una cierta dimensión política. La empezamos llamando Casi familia esperando al resultado final y el gran trabajo en la dirección de Álvaro Fernández Armero, un maestro de la comedia, y la interpretación del nuevo elenco han confirmado con creces que estamos ante la heredera de la saga”.

Así que aquí la tenemos: casi una década después de Ocho apellidos catalanes, una tercera entrega. Puedes ver el póster bajo estas líneas.

Póster de 'Ocho apellidos marroquís' Universal

