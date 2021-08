Penúltimo acelerón: 'Fast & Furious 10' se estrenará en 2023

Toca abrocharse el cinturón de seguridad para Fast & Furious 10, la penúltima entrega de la franquicia automovilística que acaba de anunciar su llegada a los cines en 2023. Dos meses después del lanzamiento en salas de Fast & Furious 9, que se retrasó a causa de la pandemia, Universal Pictures ha confirmado la fecha de estreno del décimo filme: 7 de abril de 2023.

Tal y como recoge EW, Vin Diesel ya reveló en la publicación norteamericana que el rodaje para esta nueva entrega comenzaría en enero de 2022, con la posibilidad de que la décima y la undécima película, las dos últimas de la saga, se rodaran a la vez. "Esperad a ver la 10", decía Diesel en la entrevista: "Con el estudio diciendo que no podemos cubrir todo el terreno que necesitamos cubrir en solo una película, solo podéis imaginar lo que se viene".

Aunque de momento poco se sabe sobre el argumento de estas dos últimas producciones, se espera que 'la familia' de Diesel, con Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges y Sung Kang, esté de regreso. En cuanto a John Cena, que se unía a la saga en la novena película, el actor ha asegurado durante el tour promocional que prefería no pensar en el futuro de su personaje, Jakob Toretto.

Quien seguro que no regresa es Dwayne Johnson, que recientemente declaraba lo siguiente: "Les deseo la mejor suerte con Fast & Furious 10, Fast & Furious 11 y el resto de películas de Fast & Furious que hagan y en las que no estaré". Recordemos que la presencia de Jason Statham, socio de Johnson en Hobbs & Shaw, en la escena postcréditos de Fast & Furious 9 hacía soñar a muchos fans con el regreso de 'The Rock' al universo Fast & Furious, pero finalmente no habrá reencuentro en pantalla entre Hobbs y Toretto.

