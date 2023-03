La película en acción real de 'Gears of War' ficha al guionista de 'Dune', Jon Spaihts

The Coalition

Las despiadadas y cruentas batallas entre humanos colonizadores y la raza alienígena mutante de "las langostas", surgidas del subsuelo, en el planeta Sera darán al fin el salto a la pantalla, en formato largometraje y de acción real y de la mano de Netflix y The Coalition, la compañía canadiense desarrolladora de los videojuegos. No es novedad teniendo en cuenta que el proyecto de adaptar el explosivo shooter Gears of War se anunció el pasado noviembre, pero sí que ya se hay guionista contratado para escribir la adaptación. Se trata de Jon Spaihts, nominado al oscar por la primera parte de Dune de Denis Villeneuve.

El guionista neoyorquino se ha especializado en argumentos de ciencia ficción y fantasía como lo demuestras sus anteriores guiones para Prometheus de Ridley Scott, Dr. Strange (Doctor Extraño) en el universo Marvel o Passengers con Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Naturalmente, también ha sido el autor del guion de Dune: Parte 2.

En la noticia avanzada por Variety, Spaihts se ha mostrado como un gran fan de la popular serie de videojuegos, y que lleva casi 40 millones de copias vendidas en todo el mundo: "Gears of War es uno de los mejores juegos de acción, con personajes intensos, un mundo bellamente diseñado, y un sistema de combate que nos conduce hasta la letalidad de la guerra y la importancia de apoyar a tus compañeros de escuadrón". Además, según el mismo Spaihts, era un videojuego que estaba pidiendo a gritos una adaptación en película.

En largometraje y más porque Netflix, cada vez más interesada en la adaptación de videojuegos, por ejemplo en Bioshock, también está planeando precisamente una serie de animación para adultos.

Y a falta de saber algo más sobre su posible director o protagonista, uno de los rumores ya apunta a Dave Bautista para encarnar al contundente Marcus Fenix, el líder del pelotón Delta.

