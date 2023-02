Kristen Stewart decide el Oso de Oro: Palmarés de la Berlinale 2023

El año pasado la primera de las grandes convocatorias festivaleras nos dio una tremenda alegría: Carla Simón, tras el aplaudido debut de Verano 1993, había ganado el Oso de Oro en el Festival de Berlín por Alcarràs. Comenzó así un fenómeno de crítica y público que se extendió a lo largo de 2022, y aunque no aguantara lo suficiente como para repetir victoria en los Goya, apunta a haber constituido un precedente. Y es que, en la nueva edición de la Berlinale, la presencia española ha vuelto a ser contundente.

Por un lado tenemos a Sofía Otero, de nueve años, con el premio a Mejor interpretación principal por 20.000 especies de abejas: ópera prima de Estíbaliz Urresola. Además del triunfo de esta producción española, en la sección Encounters tenemos el reconocimiento a Paul B. Preciado y Lois Patiño, por Orlando, my political biography y Samsara respectivamente. Lo ha decidido un jurado que, en esta 46 edición, venía presidido por la actriz Kristen Stewart.

El premio principal, por otra parte, ha ido para Sur l’Adamant. Se trata de un documental francés a cargo de Nicolas Philibert que indaga en un centro de tratamiento de salud mental cuyo personal emplea el arte de forma pedagógica, y en el palmarés viene secundado por el Oso de Plata a Mejor dirección para Phillippe Garrel, por Le grand chariot. El desarrollo de la ceremonia, entretanto, ha estado marcado por la concesión del Oso de Oro honorífico a Steven Spielberg, este año compitiendo por el Oscar con Los Fabelman.

Puedes ver el palmarés completo bajo estas líneas.

Oso de Oro a Mejor película: Sur l' Adamant de Nicolas Philibert

Oso de Plata a Mejor dirección: Phillippe Garrel por Le grand chariot

Gran Premio del Jurado: Afire de Christian Petzold

Premio Especial del Jurado: Mal Viver de João Canijo

Oso de Plata a Mejor interpretación principal: Sofía Otero por 20.000 especies de abejas

Oso de Plata a Mejor interpretación de reparto: Thea Ehre por Till the End of the Night

Oso de Plata a Mejor guion: Angela Schanelec por Music

Mejor ópera prima: Adentro mío estoy bailando de Leandro Koch y Paloma Schachmann

Contribución artística sobresaliente: Fotografía de Giacomo Abbruzzese en Disco Boy

Mejor película Encounters: Here de Bas Devos

Mejor director Encounters: Tatiana Huezo por The Echo

Premio especial del jurado Encounters: Orlando, my political biography de Paul B. Preciado y Samsara de Lois Patiño

Oso de Oro a Mejor cortometraje: Les chenilles de Noel y Michelle Keserwany

