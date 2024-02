Palmarés completo de los BAFTA 2024: 'Oppenheimer' se corona con siete premios y 'Pobres criaturas' lo hace con cinco

La temporada cinematográfica roza su tramo clave, el más atrayente. Los BAFTA 2024 aparecían como una nueva oportunidad para comprobar la fortaleza de Oppenheimer. La imponente obra de Christopher Nolan lideró la 77 edición con siete galardones, si bien el palmarés estuvo bastante repartido como resaltaron las cinco 'máscaras' para Pobres criaturas y las tres para La zona de interés.

Oppenheimer ganó película, dirección, actor para Cillian Murphy, actor de reparto para Robert Downey Jr. y tres distinciones técnicas: fotografía, edición y música. Como se comprueba, en su mayoría categorías en las que se presumía su triunfo. No apabulló en el cómputo general pero materializó más de la mitad de sus candidaturas (13).

Emma Stone, con el BAFTA por su actuación protagonista en 'Pobres criaturas' (Kate Green/Getty)

El BAFTA para Emma Stone resultó acorde a los presagios cinéfilos y encabezó la amplia cosecha de la singular y cautivadora Pobres criaturas, filme en un potente segundo lugar en virtud de su exitoso posicionamiento en los apartados técnicos, con premios en diseño de producción, efectos visuales, vestuario y maquillaje.

Era difícil, y al final no hubo distinción para Juan Antonio Bayona y la multipremiada (en los Goya) La sociedad de la nieve en película de habla no inglesa, cuya 'máscara' recayó en La zona de interés. La obra de aterradoras resonancias de Jonathan Glazer redondeó su noche con el BAFTA a la mejor propuesta británica y con el cosechado en sonido.

Los que se quedan agrada y deja huella emocional en buena medida por su reparto, de ahí que lo consecuente fuera que recibiera el BAFTA al mejor casting. Perdió Paul Giamatti pero no Da'Vine Joy Randolph, su otra baza principal, ganadora como actriz de reparto.

Anatomía de una caída se llevó el BAFTA al guion original, mientras que American Fiction salió victoriosa en la categoría de guion adaptado. En animación mandó, como se intuía, El chico y la garza, la estupenda película del maestro Miyazaki. En documental tampoco hubo sorpresa con la distinción para 20 días en Mariúpol.

La gala, desarrollada en el Festival Royal Hall de Londres, emitida en falso directo (se daba la circunstancia de que los ganadores se iban descubriendo antes por la web oficial) y presentada por el actor David Tennant, tuvo en el apartado de títulos destacados que se fueron de vacío a Los asesinos de la luna (nada de nueve), Maestro (cero de siete), Desconocidos (optaba a seis), Barbie y Saltburn, las cuales aspiraban a cinco premios.

Mia McKenna-Bruce, actriz de How to have sex, logró el trofeo a la estrella ascendente en una ceremonia que emocionó con el momento protagonizado por Michael J. Fox, quien anunció el último premio de la noche, y que contó con la actuación musical de Sophie Ellis-Bextor, que entonó su mítica Murder on the dance floor.

A continuación puedes consultar el palmarés completo de los Premios BAFTA 2024. Los ganadores de cada categoría van resaltados en negrita y con un asterisco.

Mejor película

Anatomía de una caída. Marie-Ange Luciani, David Thion

Los que se quedan. Mark Johnson

Los asesinos de la luna. Dan Friedkin, Daniel Lupi, Martin Scorsese, Bradley Thomas

Oppenheimer. Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas*

Pobres criaturas. Ed Guiney, Yorgos Lanthimos, Andrew Lowe, Emma Stone

Mejor película británica

Desconocidos. Andrew Haigh, Graham Broadbent, Pete Czernin, Sarah Harvey

How to have sex. Molly Manning Walker, Konstantinos Kontovrakis, Emily Leo, Ivana MacKinnon

Napoléon. Ridley Scott, Mark Huffam, Kevin J. Walsh, David Scarpa

El viejo roble. Ken Loach, Rebecca O'Brien, Paul Laverty

Pobres criaturas. Yorgos Lanthimos, Ed Guiney, Andrew Lowe, Emma Stone, Tony McNamara

Amor en Rye Lane. Raine Allen-Miller, Yvonne Isimeme Ibazebo, Damian Jones, Nathan Bryon, Tom Melia

Saltburn. Emerald Fennell, Josey McNamara, Margot Robbie

Scrapper. Charlotte Regan, Theo Barrowclough

Wonka. Paul King, Alexandra Derbyshire, David Heyman, Simon Farnaby

La zona de interés. Jonathan Glazer, James Wilson*

Debut de guionista, productor o director británico

Blue bag life. Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans, Alex Fry (directores)

Bobi Wine. El presidente del pueblo. Christopher Sharp (director, con Moses Bwayo)

Earth Mama. Savanah Leaf (guionista, directora, productora), Shirley O'Connor (productora), Medb Riordan (productora)*

How to have sex. Molly Manning Walker (guionista y directora)

Is there anybody out there? Ella Glendining (directora)

Película de habla no inglesa

20 días en Mariúpol. Mstyslav Chernov, Raney Aronson Rath, Michelle Mizner

Anatomía de una caída. Justine Triet, Marie-Ange Luciani, David Thion

Vidas pasadas. Celine Song, David Hinojosa, Pamela Koffler, Christine Vachon

La sociedad de la nieve. J. A. Bayona, Belén Atienza, Sandra Hermida

La zona de interés. Jonathan Glazer, James Wilson*

Documental

20 días en Mariúpol. Mstyslav Chernov, Raney Aronson Rath, Michelle Mizner*

American Symphony. Matthew Heineman, Lauren Domino, Joedan Okun

Beyond utopia. Madeleine Gavin, Rachel Cohen, Jana Edelbaum, Sue Mi Terry

La vida de Michael J. Fox. Davis Guggenheim, Jonathan King, Annetta Marion

Wham! Chris Smith, John Battsek, Simon Halfon

Película de animación

El chico y la garza. Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki*

Chicken Run. Amanecer de los nuggets. Sam Fell, Leyla Hobart, Steve Pegram

Elemental. Peter Sohn, Denise Ream

Spider-Man. Cruzando el multiverso. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, Avi Arad, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, Christina Steinberg

Director

Desconocidos. Andrew Haigh

Anatomía de una caída. Justine Triet

Los que se quedan. Alexander Payne

Maestro. Bradley Cooper

Oppenheimer. Christopher Nolan*

La zona de interés. Jonathan Glazer

Guion original

Anatomía de una caída. Justine Triet, Arthur Harari*

Barbie. Greta Gerwig, Noah Baumbach

Los que se quedan. David Hemingson

Maestro. Bradley Cooper, Josh Singer

Vidas pasadas. Celine Song

Guion adaptado

Desconocidos. Andrew Haigh

American Fiction. Cord Jefferson*

Oppenheimer. Christopher Nolan

Pobres criaturas. Tony McNamara

La zona de interés. Jonathan Glazer

Actriz protagonista

Fantasia Barrino. El color púrpura

Sandra Hüller. Anatomía de una caída

Carey Mulligan. Maestro

Vivian Oparah. Amor en Rye Lane

Margot Robbie. Barbie

Emma Stone. Pobres criaturas*

Actor protagonista

Bradley Cooper. Maestro

Colman Domingo. Rustin

Paul Giamatti. Los que se quedan

Barry Keoghan. Saltburn

Cillian Murphy. Oppenheimer*

Yoo Teo. Vidas pasadas

Actriz de reparto

Emily Blunt. Oppenheimer

Danielle Brooks. El color púrpura

Claire Foy. Desconocidos

Sandra Hüller. La zona de interés

Rosamund Pike. Saltburn

Da'Vine Joy Randolph. Los que se quedan*

Actor de reparto

Robert De Niro. Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr. Oppenheimer*

Jacob Elordi. Saltburn

Ryan Gosling. Barbie

Paul Mescal. Desconocidos

Dominic Sessa. Los que se quedan

Banda sonora

Los asesinos de la luna. Robbie Robertson

Oppenheimer. Ludwig Göransson*

Pobres criaturas. Jerskin Fendrix

Saltburn. Anthony Willis

Spider-Man. Cruzando el multiverso. Daniel Pemberton

Casting

Desconocidos. Kahleen Crawford

Anatomía de una caída. Cynthia Arra

Los que se quedan. Susan Shopmaker*

How to have sex. Isabella Odoffin

Los asesinos de la luna. Ellen Lewis, Rene Haynes

Fotografía

Los asesinos de la luna. Rodrigo Prieto

Maestro. Matthew Libatique

Oppenheimer. Hoyte van Hoytema*

Pobres criaturas. Robbie Ryan

La zona de interés. Łukasz Żal

Edición

Anatomía de una caída. Laurent Sénéchal

Los asesinos de la luna. Thelma Schoonmaker

Oppenheimer. Jennifer Lame*

Pobres criaturas. Yorgos Mavropsaridis

La zona de interés. Paul Watts

Diseño de producción

Barbie. Sarah Greenwood, Katie Spencer

Los asesinos de la luna. Jack Fisk, Adam Willis

Oppenheimer. Ruth De Jong, Claire Kaufman

Pobres criaturas. Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek*

La zona de interés. Chris Oddy, Joanna Maria Kuś, Katarzyna Sikora

Vestuario

Barbie. Jacqueline Durran

Los asesinos de la luna. Jacqueline West

Napoleón. Dave Crossman, Janty Yates

Oppenheimer. Ellen Mirojnick

Pobres criaturas. Holly Waddington*

Maquillaje y peluquería

Los asesinos de la luna. Kay Georgiou, Thomas Nellen

Maestro. Sian Grigg, Kay Georgiou, Kazu Hiro, Lori McCoy-Bell

Napoléon. Jana Carboni, Francesco Pegoretti, Satinder Chumber, Julia Vernon

Oppenheimer. Luisa Abel, Jaime Leigh McIntosh, Jason Hamer, Ahou Mofid

Pobres criaturas. Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston*

Sonido

Ferrari. Angelo Bonanni, Tony Lamberti, Andy Nelson, Lee Orloff, Bernard Weiser

Maestro. Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder, Dean Zupancic

Misión imposible. Sentencia mortal: parte 1. Chris Burdon, James H. Mather, Chris Munro, Mark Taylor

Oppenheimer. Willie Burton, Richard King, Kevin O'Connell, Gary A. Rizzo

La zona de interés. Johnnie Burn, Tarn Willers*

Efectos visuales

The creator. Jonathan Bullock, Charmaine Chan, Ian Comley, Jay Cooper

Guardianes de la galaxia. Vol. 3. Theo Bialek, Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams

Misión imposible. Sentencia mortal: parte 1. Neil Corbould, Simone Coco, Jeff Sutherland, Alex Wuttke

Napoleón. Henry Badgett, Neil Corbould, Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet

Pobres criaturas. Tim Barter, Simon Hughes, Dean Koonjul, Jane Paton*

Corto británico de animación

Crab Day. Ross Stringer, Bartosz Stanislawek, Aleksandra Sykulak*

Visible Mending. Samantha Moore, Tilley Bancroft

Wild Summon. Karni Arieli, Saul Freed, Jay Woolley

Corto británico

Festival of Slaps. Abdou Cissé, Cheri Darbon, George Telfer

Gorka. Joe Weiland, Alex Jefferson

Jellyfish and Lobster. Yasmin Afifi, Elizabeth Rufai*

Such a Lovely Day. Simon Woods, Polly Stokes, Emma Norton, Kate Phibbs

Yellow. Elham Ehsas, Dina Mousawi, Azeem Bhati, Yiannis Manolopoulos

Premio a la estrella ascendente

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde

