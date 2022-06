Paco León, el nuevo villano de Hollywood en su último trabajo junto a Nicolas Cage

Paco León estrena el próximo viernes 17 de junio el filme El insoportable peso de un talento descomunal, que supone su primera incursión como villano de Hollywood y donde coincide con estrellas de la talla de Nicolas Cage y Pedro Pascal. Un filme dirigido por Tom Gormican, que ha supuesto una verdadera alegría en la filmografía del sevillano.

"Me ha divertido mucho y he descubierto que hay algo de mafia innato en mi, creo que de herencia materna", ha dicho a Efe el actor y director sevillano, quien confiesa que "normalmente cuando me llega una propuesta de casting en inglés digo que no, porque no hablo inglés".

Sin embargo, la insistencia de la directora de cástig y su agente tenía sus frutos, que provocaba que enviara la prueba por la que era seleccionado. "Es muy fuerte que vengan de fuera los americanos a darme un papel de malo, supongo que es la falta de prejuicios, desde fuera se ve todo más limpio", asegura el actor sobre este proyecto.

"La película tiene tres capas, por un lado está el tema autobiográfico y metafísico, con un Nicolas Cage que se desdobla en dos -aparece una versión joven de sí mismo que le da consejos-, luego la comedia de aventuras de colegas que se drogan y por último la película de acción de Nicolas Cage de toda la vida, con tiros y un malo que hay matar", resume León.

"Es un tío excéntrico, especial pero muy trabajador, obsesivo, lo tiene todo medido, se sabe la película entera antes de hacerla, muy metódico y profesional", afirma.

En unos meses, después del verano, León estrenará -en cines y en Netflix- su cuarto largometraje como director, Rainbow, una versión libre y contemporánea de El mago de Oz, pero esto no le ha impedido que siguiera trabajando como actor en filmes como El insoportable peso de un talento descomunal", junto al chileno Pedro Pascal y el estadounidense Neil Patrick Harris. ¿Se unirá al listado de intérpretes españoles que triunfa en la meca del cine?

