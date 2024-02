Palmarés de los Annie: 'Robot Dreams' gana el premio a Mejor película independiente en los Oscar de la animación

La decisión de Pablo Berger de llevar al cine la novela gráfica de Sarah Varon no ha deparado más que alegrías. En primer lugar para los responsables de Robot Dreams, claro, pero luego para toda la industria del cine español. El film resultante ha tenido unas críticas fabulosas a lo largo y ancho del mundo, que se han concretado en una presencia habitual dentro de los premios y en unos cuantos galardones: mientras aspiraba al Globo de Oro a Mejor película animada, Robot Dreams se hizo con el galardón homónimo en los Premios del Cine Europeo.

Más tarde, y de vuelta en España, ganó tanto el Goya a Mejor película de animación como el correspondiente a Mejor guion adaptado, al tiempo que ya consumaba su nominación principal en los Oscar. La Academia de Hollywood entregará sus premios el 10 de marzo, y entretanto Robot Dreams ha conseguido un aval más gracias a los Annie: premios internacionales especializados en animación, que en su 51 edición le han entregado el premio a Mejor película animada independiente.

En esta misma convocatoria Spider-Man: Cruzando el multiverso ha llegado a sumar 7 premios, incluyendo Mejor película y Mejor dirección. Es lo que le convierte en el gran aspirante hoy por hoy al Oscar a Mejor película de animación, seguida de cerca de El chico y la garza de Hayao Miyazaki (que ha ganado dos Annies) y, claro, por Robot Dreams.

Mejor película

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Nimona

Suzume

Ninja Turtles: Caos mutante

El chico y la garza

Mejor película independiente

Robot Dreams

El viaje de Ernest y Célestine

Las cuatro almas de Coyote

The Inventor

White Plastic Sky

Mejor dirección

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson por Spider-Man: Cruzando el multiverso

Nick Bruno y Troy Quane por Nimona

Jeff Rowe y Kyler Spears por Ninja Turtles: Caos mutante

Hayao Miyazaki por El chico y la garza

Mejor música

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Elemental

Suzume

Ninja Turtles: Caos mutante

El chico y la garza

Mejor cortometraje

War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Carne de Dios

Daffy in Wackyland

Humo

Pina

Mejores efectos especiales

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Elemental

Suzume

The Peasants

Mejor animación de personajes

El chico y la garza

Elemental

Suzume

Ruby, aventuras de una Kraken adolescente

Nimona

Mejor diseño de personajes

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Elemental

Merry Little Batman

Nimona

Robot Dreams

Mejor diseño de producción

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Elemental

Nimona

Ninja Turtles: Caos mutante

El chico y la garza

