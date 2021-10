“Nunca las he hecho y nunca las haré”: Villeneuve está en contra de las escenas poscréditos

Luego de semanas estrenándose en distintos mercados con gran éxito de taquilla, Dune se dispone por fin a estrenarse en EE.UU. La decisión de que la película de Denis Villenueve se proyectara con tanta antelación en el extranjero, por muy sorprendente que pudiera ser, obedecía a una palpable inquietud por su recaudación, que en territorio estadounidense podría ser afectada por la llegada simultánea a EE.UU. y HBO Max, y la piratería consiguiente. Pese a esta preocupación, recientemente Ann Sarnoff, directora general de Warner, se ha apresurado a apaciguar los ánimos de cara a la secuela de Dune, que terminaría de adaptar la novela de Frank Herbert y depende de lo que recaude la primera.

Sarnoff aseguró que la secuela llegaría, pero lo cierto es que Warner aún no le ha dado luz verde y que el público tendrá que enfrentarse a Dune enfrentándose a un cliffhanger bastante salvaje. No solo por la mencionada incertidumbre de la continuación, sino también (tal y como se han hecho eco las críticas), porque el corte de la trama es muy brusco e incluso insatisfactorio. Villeneuve así lo quiso, y NME le preguntó hace poco si se planteó en algún momento suavizar esta impresión utilizando la estrategia estrella de las franquicias de hoy en día: las escenas poscréditos. Esas que Marvel y DC ya utilizan por sistema, y que anticipan las secuelas de turno generando un gran impacto en el fandom.

Pero Villeneuve ni se lo planteó. “No me gustan las escenas poscréditos”, asegura. “Hay una emoción final muy específica que buscaba en el fotograma final de Dune, y no querría estropearlo. Así que no, no uso escenas poscréditos. Nunca lo he hecho y nunca lo haré”. El director canadiense reniega de este recurso, afianzando la consideración de Dune como un blockbuster distinto al que cada semana llega a la cartelera, y confiándolo todo al futuro de la franquicia, donde se divisa tanto la ansiada Parte II como una serie, The Sisterhood, destinada a HBO Max. Ante un proyecto de estas características era lógico que se hubiera quedado algo de material en la recámara, y de hecho Jason Momoa, uno de los actores, dejó caer que existía un Dune de 6 horas.

Es decir, que Dune también podría ser objeto de un “montaje del director”. O por utilizar jerga actualizada, de un “Villeneuve Cut”. No obstante, el cineasta asegura que el montaje de Dune para los cines es el único montaje en el que él ha trabajado. “Quiero a Jason, pero algo así no existe”, replicó. “El montaje del director es lo que la gente está viendo en cines ahora mismo, y no habrá otro montaje… podría haber hecho una película mucho más larga y contemplativa, pero ese no era el plan”. En su momento hubo dudas semejantes hacia Blade Runner 2049, pero Villeneuve contestó de la misma forma: ni escenas poscréditos ni montajes del director con los que seducir al público.

