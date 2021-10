Zendaya solo necesitó siete días para rodar su parte de ‘Dune’

Denis Villeneuve fue muy claro con sus condiciones si dirigía Dune para Warner: tenía que disponer de dos películas para adaptar la novela de Frank Herbert de cabo a rabo. Esto ha derivado en una situación bastante peliaguda para su último trabajo (que tiene que recaudar lo suficiente como para que el estudio dé luz verde a una secuela en tiempos de pandemia y estrenos simultáneos en HBO Max), y también a consecuencias algo más directas para la experiencia del público: Dune es solo una primera parte, y se nota muchísimo. Por el modo en que eventualmente la historia se corta de manera abrupta, y por cómo algunos personajes apenas tienen tiempo de desarrollarse. Es lo que ocurre, sin ir más lejos, con Chani, que interpreta Zendaya.

Chani forma parte de la tribu Fremen que habita Arrakis y, como numerosas premoniciones nos hacen ver, en el futuro será el gran amor de Paul Atreides (Timothée Chalamet). Sin embargo, la película de Dune no va mucho más allá de cuando ella y Paul se conocen, de forma que todo apunta a que Zendaya solo tuvo que rodar las escenas oníricas y ese pequeño encuentro. La propia actriz lo ha confirmado en Entertainment Weekly, admitiendo que solo estuvo en el set siete días. No necesitó más para grabar su parte, aunque sí recuerda que fue un torbellino de trabajo y que la experiencia no estuvo mal. “No quería irme… Denis es muy cálido, y cuando llegué allí me sentí como en una familia. Me sentía muy bien acogida por el equipo y el reparto; todos fueron muy amables conmigo”.

El poco tiempo que Zendaya necesitó para rodar sus escenas fue suficiente para admirar el estilo de Villeneuve como director. "Denis es tan detallista y reflexivo; cualquier pregunta que tenía, él la había pensado antes. Tenía respuestas para todo, así que pude hablar con él y desarrollar a Chani muy rápidamente. Me hice muy amiga de Timothée. Estábamos en plan: 'Oh, esto es genial, vamos a ser mejores amigos, lo sabemos’”. Chalamet y ella, efectivamente, se han hecho inseparables gracias a esta película. “Egoístamente quiero hacer una segunda película para divertirme y pasar más tiempo con mi amigo Timothée”, llega a apuntar Zendaya.

“Queda mucha historia por contar. Me encantaría pasar más tiempo con estos personajes”. Hasta ahora Dune ha tenido un espléndido recorrido en el extranjero, pero la prueba de fuego llega este 22 de octubre, cuando se estrenará en EE.UU. y Warner tendrá que confirmar si la recaudación es suficiente para impulsar la continuación.

