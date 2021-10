Nunca hay bastante Batman: el teaser de ‘The Flash’ avanza el regreso de la versión de Michael Keaton

Estaba claro que iba a ocurrir. Queda poco más de un año para que se estrene The Flash (concretamente el 4 de noviembre de 2022), de forma que el estudio no iba a resistirse a publicar un avance durante la DC FanDome. Previamente, y gracias al entusiasmo del director Andy Muschietti, ya habíamos tenido una serie de imágenes que ilustraban las grandes adiciones superheroicas de esta película, que se promete absolutamente revulsiva para la continuidad de DC: Barry Allen (Ezra Miller) viaja en el tiempo para impedir la muerte de su madre (encarnada ahora por Maribel Verdú) y sacar así a su padre (Ron Livingston) de la cárcel, con tan mala suerte que sus acciones sacuden la línea temporal y le permiten conocer a gente como Supergirl (Sasha Calle) y dos Batmans distintos: el de Ben Affleck y el de Michael Keaton.

El regreso de este último (a quien vimos por última vez en Batman vuelve, hace 30 años) era el elemento fundamental de la promoción de The Flash ya antes de que tuviéramos un teaser con todas las de la ley. Y finalmente ha sido así: el avance que ha presentado Ezra Miller durante la DC FanDome está consagrado a celebrar la reaparición de Keaton, mostrando la Mansión Wayne y (más o menos) su Batmóvil. No obstante, algo que sorprende también bastante del teaser es que Barry no llega solo a la guarida de Batman, sino que lo acompañan lo que parecen ser otras versiones de The Flash, procedentes seguramente de universos distintos. El recuerdo de Loki (y la noción de que The Flash llegará meses después de Spider-Man: No Way Home, que también juega con líneas temporales y personajes ya conocidos) es inevitable.

Más allá de lo sorprendentemente que las continuidades de Marvel y DC vuelven a confluir, The Flash se erige como el gran intento de DC de poner orden en su cronología luego de la etapa Zack Snyder (de donde, por cierto, vienen tanto este Barry como su interés romántico, que interpretado por Kiersey Clemons también forma parte del reparto), y en paralelo a proyectos ajenos a esta continuidad como fue en su momento Joker o ahora lo será The Batman de Matt Reeves, cuyo correspondiente tráiler durante la DC FanDome le robó bastantes focos al film que nos ocupa. Puedes ver el teaser bajo estas líneas.

