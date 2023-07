La nueva película de Halle Bailey tras ‘La sirenita’

En los últimos meses, Halle Bailey se ha convertido en una de las estrellas norteamericanas que más se ha colado en las conversaciones de los espectadores, tanto para bien como para mal. La actriz que interpretaba a Ariel en el live-action de La sirenita ha aguantado los embistes de aquellos que la criticaban por su interpretación en el filme de Disney y próximamente podremos verla en un nuevo trabajo, del que recientemente veíamos un primer adelanto.

El color púrpura (The Color Purple) estrenaba su primer tráiler estos días, donde veremos esta nueva versión musical de coming-of-age, basada en el libreto del célebre musical de Broadway y la novela de la que nació, escrita y publicada por Alicia Walker en 1982. Una nueva película bajo la dirección de Sam Blitz Bazawule (Black Is King), con guion de Marcus Gardley (Fundación) y Marsha Norman (The Laundromat).

Tras los pasos de Steven Spielberg

Se trata de la segunda adaptación cinematográfica de esta obra, la primera musical, después de que Steven Spielberg dirigiera su propia versión en 1985. El filme nominado a 11 premios Oscar contó entonces con la presencia de los reconocidos Whoopi Goldberg, Danny Glover, Laurence Fishburne y Oprah Winfrey. Un título disponible en estos momentos a través de HBO Max y Movistar Plus+.

Ahora, la nueva película ha añadido a su casting a Halle Bailey en el papel de la coprotagonista Nettie, acompañada de los actores Taraji P. Henson (El curioso caso de Benjamin Button), Elizabeth Marvel (Lincoln), Colman Domingo (Euphoria) y hasta la cantante H.E.R., entre otros grandes intérpretes.

El color púrpura narra la historia de la joven afroamericana Celie, que, a principios del siglo XX, queda embarazada de su propio padre, un ser vil y despótico. A partir de entonces, su vida es narrada a través de los siguientes 30 años, donde recibe toda clase de humillaciones y torturas esclavistas, mientras es separada de su hermana Nettie y en el camino aparecen una serie de figuras femeninas que harán que su existencia cobre sentido.

Por su parte, Halle Bailey también tiene pendiente de estreno el drama universitario The Line, la ópera prima de Ethan Berger en la que coincidirá con rostros tan célebres como Alex Wolff (Hereditary), Austin Abrams y Angus Cloud (Euphoria), John Malkovich (El imperio del Sol) y Denise Richards (Starship Troopers).

