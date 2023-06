Críticas a 'La Sirenita' por "insinuar que la esclavitud no existió"

El reboot en acción real de La Sirenita nació envuelto en polémica y después de su estreno, sigue dando de que hablar. Ahora, la acusan precisamente de todo lo contrario que al principio: de racista.

Marcus Ryder, director de consultoría externa del Lenny Henry Center for Media Diversity y presidente de la Royal Academy of Dramatic Art del Reino Unido, ha escrito una crítica en su blog Black on White TV.

Pese a aplaudir la selección de Halle Bailey como Ariel, este autor dice que "las películas para niños no deben ignorar las partes más difíciles de nuestra historia, solo porque los adultos se sientan incómodos al abordarlas".

Ryder dijo que La Sirenita parece estar ambientada en el Caribe en el siglo XVIII, una "época de esclavitud africana", según los barcos, la ropa y otras referencias.

Ryder reconoció que La Sirenita es una fantasía, y que la historia no necesita ser fiel a la historia, pero argumentó que los niños deberían conocer el pasado y sugirió que podría estar ambientada en Haití después de que se derrocaran las cadenas de esclavitud.

"En este escenario, no creo que les hagamos ningún favor a nuestros hijos fingiendo que la esclavitud no existió", dijo Ryder.

En este escenario, no creo que les hagamos ningún favor a nuestros hijos fingiendo que la esclavitud no existió

"Para mí, la preferencia de Disney de intentar y desear que la verdad incómoda desaparezca dice más sobre los adultos creativos que sobre la capacidad de los niños para resolverlo", prosiguió el crítico.

El autor continuó haciendo paralelismos entre la película y el escenario de una película en la Alemania de 1940 que ignorara el Holocausto.

“Ambientando la historia fantástica en este tiempo y lugar es literalmente el equivalente a establecer una historia de amor entre judíos y gentiles en la Alemania de 1940 e ignorar el holocausto judío", dijo.

"O posiblemente, más exactamente, situándolo en una plantación de esclavos en el sur de Estados Unidos antes de la guerra y fingiendo que los africanos esclavizados eran felices", añadió.

"El Caribe del siglo XVIII es un momento problemático para ambientar cualquier cuento infantil, pero eso debería llenarlo de posibilidades creativas en lugar de fomentar la amnesia histórica", prosigue el autor.

Ryder continuó enfatizando que no todas las películas que consume su hijo de seis años deben ser históricamente precisas, pero enfatizó que esta adaptación particular de la historia podría ser "peligrosa".

"El borrado total y la reescritura de una de las partes más dolorosas e importantes de la historia de la diáspora africana raya en el peligro", dijo.

"No quiero que mi hijo piense que el Caribe en el siglo XVIII fue una época de armonía racial, como tampoco sospecho que un padre judío quiere que su hijo piense que la Alemania de 1940 fue una época de tolerancia religiosa, por mucho que ambos podamos desear que lo fueran", sentenció Ryder.

Tras las críticas recibidas por algunos lectores, Ryder matizó su visión del filme: "Para que conste, me gustó la película. Hay muchos elementos positivos, uno de ellos es el casting y la normalización de la belleza negra, pero eso no significa que no creo que no haya fallos que podrían haberse abordado mejor (es mi trabajo pensar en estas cosas)", dijo.