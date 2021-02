Nominaciones a los SAG Awards: Chadwick Boseman obtiene dos candidaturas póstumas

Como siempre, en la temporada de premios, la industria tiene el ojo puesto en los trofeos que reparten los sindicatos de Hollywood. Uno de ellos, el Screen Actors Guild (SAG) acaba de anunciar las nominaciones a sus SAG Awards, posibles anticipos de las categorías dramáticas en los Oscar.

En su edición 2021, los premios SAG ofrecen nombres predecibles tanto en las categorías de cine como en las de series. Mientras que Chadwick Boseman aspira a dos premios a título póstumo (uno como secundario por Da 5 Bloods - Hermanos de sangre y otro como actor principal por La madre del blues), The Crown hace triplete en la categoría de actriz dramática en TV con Olivia Colman, Gillian Anderson y Emma Corrin. Además, Josh O'Connor se lleva una nominación como actor por su rol de Carlos de Inglaterra.

Frances McDormand (Nomadland), Anthony Hopkins (The Father, con otra candidatura para Colman), Riz Ahmed (Sound of Metal) y Gary Oldman (Mank) son otros de los nombres que se daban por hechos en los SAG. Los trofeos se entregarán el 4 de abril.

A continuación, la lista completa de nominados.

Mejor reparto de cine

Da 5 Bloods - Hermanos de sangre

La madre del blues

Minari

One Night In Miami

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor actor principal de cine

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (La madre del blues)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Mejor actriz principal de cine

Amy Adams (Hillbilly, una elegía rural)

Viola Davis (La madre del blues)

Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Mejor actor de reparto en cine

Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago)

Chadwick Boseman (Da 5 Bloods - Hermanos de sangre)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Jared Leto (Pequeños detalles)

Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami)

Mejor actriz de reparto en cine

Maria Bakalova (Borat, película film secuela)

Glenn Close (Hillbilly, una elegía rural)

Olivia Colman (The Father)

Youn Yuh-Jung (Minari)

Helena Zengel (Noticias del gran mundo)

Mejor reparto en serie dramática

Better Call Saul

Los Bridgerton

The Crown

Ozark

Lovecraft Country

Mejor actor en serie dramática

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Josh O’Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Rege-Jean Page (Los Bridgerton)

Mejor actriz en serie dramática

Gillian Anderson (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Mejor reparto en serie cómica

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Mejor actor en serie cómica

Nicholas Hoult (The Great)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz en serie cómica

Christina Applegate (Dead to Me)

Linda Cardellini (Dead to Me)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Mejor actor en miniserie o telefilme

Bill Camp (Gambito de dama)

Daveed Diggs (Hamilton)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Mejor actriz en miniserie o telefilme

Cate Blanchett (Mrs. America)

Michaela Coel (Podría destruirte)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Mejor equipo de especialistas en cine

Da 5 Bloods - Hermanos de sangre

Mulan

Noticias del gran mundo

El juicio de los 7 de Chicago

Wonder Woman 1984

Mejor equipo de especialistas en TV

The Boys

Cobra Kai

Lovecraft Country

The Mandalorian

Westworld