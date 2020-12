'Nomadland' se posiciona como la película de 2020 que más premios puede acaparar

No sería nada de extrañar que la directora china-estadounidense Chloé Zhao se convirtiera el 25 de abril del próximo año en la segunda mujer en la historia de los Oscar en obtener la estatuilla a la mejor dirección. Prácticamente una desconocida hasta ahora, a su tercer largometraje Nomadland le están lloviendo los premios y es también una de las imprescindibles en las listas que se elaboran a lo mejor del año.

No hace ni dos días, Nomadland obtuvo el reconocimiento de la encuesta anual entre 200 críticos de todo el mundo que organiza la web Indiewire, especializada en cine independiente. Fue la más votada nada menos que en las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actriz (para Frances McDormand) y fotografía (de Joshua James Richards).

Una muestra más de su triunfal trayectoria que empezó obteniendo el León de Oro en el Festival de Venecia y se consolidó pocos días después con el Premio del Público, el máximo galardón, del Festival de Toronto.

Aún queda mucho recorrido en el circuito de premios anuales, o para conocer tan siquiera las candidatas finalistas al Oscar (y que se darán a conocer el lunes 15 de marzo), pero aún sigue encabezando la lista de la película mejor valorada en el portal Metacritic, con una impresionante media de 96 sobre 100 y 29 críticas todas positivas, o recopilando el 97 de críticas favorables en Rotten Tomatoes.

UNA "NÓMADA" TRAS LAS CÁMARAS Chloé Zhao

Nacida en Pekín hace 38 años, pasó su adolescencia en el Reino Unido y actualmente tiene fijada su residencia en Ojai, California. Debutó en el largometraje en 2015 con 'Songs My Brothers Taught Me', pero los reconocimientos empezaron a llegarle con su segunda película, 'The Rider' (2017). Y mientras en este 2020 se ha ganado a la crítica con 'Nomadland', también es la directora de una superproducción Marvel, Los Eternos, en posproducción.