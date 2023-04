"No te metas en política, saldrás herido": la reacción de Ike Perlmutter a su despido de Marvel

Poco después de despedir a la número 3 de Marvel, Victoria Alonso, Disney tomó una decisión igualmente chocante con la directiva de la Casa de las Ideas. La salida de Alonso, de motivos aún por esclarecer, contrastaba con el respeto que despertaba en la industria, en tanto a sus declaraciones proLGTBIQ+ (ella misma es parte del colectivo) y su rol en la producción de Argentina 1985, nominada al Oscar. Desde luego, no era para nada la reputación de Isaac “Ike” Perlmutter.

Perlmutter fue responsable directo de que, en 2009, Disney comprara Marvel Entertainment por 4.000 millones de dólares. Progresivamente, sin embargo, su vinculación con las películas del Universo Cinematográfico fue disminuyendo,hasta que en el momento de su despido era prácticamente ajeno al funcionamiento de Marvel Studios. Las razones que se han esgrimido para el despido tienen que ver con las delicadas finanzas de The Walt Disney Company, que ha de recortar 7.000 puestos de trabajo y proteger 5.500 millones de dólares.

Perlmutter, por otra parte, es conocido por sus simpatías republicanas, y por haber intentado darle un giro conservador a Marvel en los inicios. Algo que encaja con lo desvelado en una reciente entrevista con The Wall Street Journal, donde ha hablado de su relación con Ron DeSantis (actual gobernador de Florida) y del consejo que le ha dado a varios empleados sobre trabajar en Disney: “No te metas en política, saldréis heridos”.

DeSantis estuvo en el centro de una polémica muy delicada para Disney por las donaciones que el CEO de entonces, Bob Chapek, concedía a políticos republicanos de Florida. En el momento en que estos promulgaron la ley homófoba Don't Say Gay, las críticas condujeron primero a la retirada de cualquier donación al estado de Florida, y luego al despido de Chapek. Aún así, Perlmutter no esgrime la política como único motivo de su despido, sino un modo distinto de hacer negocios.

“No tengo ninguna duda de que mi despido se basó en diferencias fundamentales entre mi forma de pensar y la dirección de Disney, porque a mí lo único que me importa el retorno de la inversión”, sostiene el empresario. La necesidad de recortar gastos es, según él, una floja excusa para “deshacerse de un ejecutivo veterano que se atrevió a desafiar su forma de hacer negocios”. “Sólo hablan de taquilla, taquilla”.

“A mí lo que me importa es la rentabilidad, no lo grande que sea la taquilla. Sólo la gente de Hollywood habla de taquilla”. Perlmutter ha profundizado en esto con un comunicado que recoge The Hollywood Reporter: Hace tiempo que esperaba que mi relación laboral con Disney terminara. Que se produjera como resultado de mi intento de ayudarla a mejorar su negocio debería entristecer a muchos accionistas como a mí, el mayor accionista individual de la compañía”.

