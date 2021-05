Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Eternals, dos de las nuevas apuestas de Marvel Studios para este año, podrían no llegar a las salas de China, una de las taquillas más importantes a nivel internacional para este tipo de superproducciones, tal y como recoge Variety.

La publicación norteamericana se basa en un informe sobre la Fase 4 del MCU que ha realizado el canal de películas chino CCTV6. El medio en cuestión ha publicado una lista de próximos estrenos en EE UU del MCU con ocho de los 10 títulos que hay programados, dejando fuera Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Eternals. Recordemos que, tras el estreno de Viuda Negra el 9 de julio, son las dos próximas películas en llegar a taquilla, la primera el 3 de septiembre y la segunda el 5 de noviembre.

Variety asegura que, aunque esta omisión puede parece algo sin importancia, no deja de ser significativa ya que el canal CCTV6 se encuentra bajo la jurisdicción del departamento de propaganda chino, responsable de decidir si una película se estrena o no en el país asiático.

Pese a que por el momento se trata de una simple especulación y no hay indicios de que las películas se vayan a prohibir en China, esta ausencia sí podría evidencia que algo preocupa a las autoridades chinas. Al fin y al cabo, ambas producciones están ligadas al país: Shang-Chi es la primera película marvelita con un superhéroes asiático como protagonista, al que da vida Simu Liu, nacido en China. El filme también cuenta con Tony Leung Chiu-wai y Michelle Yeoh, ambos muy conocidos allí.

En cuanto a Eternals, se trata de la primera apuesta del MCU capitaneada por una directora de origen asiático, Chloé Zhao (oscarizada por Nomadland), nacida en China. Sin embargo, la cineasta acaba de ser declarada persona non grata en el país, por lo que la prohibición de su película sería sorprendente, pero no del todo inesperado.

'Shang-Chi' y la perpetuación de estereotipos

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos tampoco se ha librado de críticas por parte del público chino que podrían haber influido a las autoridades. La película optó por deshacerse del personaje de Fu Manchu, el gran villano y padre del protagonista en los cómics, por representar durante años el cliché racista del 'Peligro amarillo'.

En el filme, el polémico personaje ha sido reinterpretado como Wenwu, 'el Mandarín' (Leung). Sin embargo, cuando se anunció su reformulación para la película en 2019, varios medios chinos consideraron que esta nueva versión continuaba el legado racista del Fu Manchu.

Esta misma semana, tal y como recoge Variety, varios usuarios de Weibo, la red social china, han vuelto a mostrarse en contra del personaje. "¿Así que le cambiáis el nombre y ya no es Fu Manchu? 'El Mandarín' es en esencia un personaje que ennegrece la imagen de los chinos", escribía uno: "Espero que las autoridades censoras no cedan a esto; este tipo de película no merece ganar dinero en China llamándonos tontos".

También ha habido críticas a los fichajes de Liu y Awkwafina por "discriminar la apariencia de los chinos" al no cumplir con el ideal de belleza del país. "A los extranjeros les encanta elegir a actores asiáticos con ojos rasgados. Hay muchos actores en China y Asia con ojos grandes y rasgos prominentes", se ha quejado otro usuario.

La publicación también recoge las críticas negativas que recibió esta producción en China, Taiwán o Hong Kong tras el lanzamiento del tráiler, augurando que Shang-Chi mostrará una visión "bastante estereotipada" de la gente y la cultura china. "Son personajes creados únicamente para hacerse con un trozo de la gran tarta que es la gran taquilla de China. No hay alma en ellos. El batiburrillo de elementos asiáticos en la película es incomprensible", denunciaban.

En los canales de YouTube de Marvel en Hong Kong y Taiwán, los fans expresaban esta misma frustración. "Parece que esto estará al mismo nivel de la versión en acción real de Mulán", afirmaba uno en referencia a la falta de autenticidad y la recopilación de clichés que puede haber en el filme.

Sea como fuere y más allá de las reacciones negativas a los adelantos del filme por parte de la población en China y Asia, en unos meses saldremos de dudas y comprobaremos si Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, así como Eternals, llegan finalmente al poderoso e importante mercado chino o, por el contrario, son prohibidas por las autoridades.