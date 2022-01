“No es necesariamente la opinión que tengo ahora”: Brian Cox sobre sus críticas a Johnny Depp

Putting the Rabbit in the Hat es la autobiografía de Brian Cox, pero por su mala baba podría pertenecer perfectamente a Logan Roy, el feroz multimillonario que interpreta en Succession. La publicación de estas memorias coincide con la consolidación de esta serie de HBO como uno de los títulos más aclamados de la actualidad, habiendo completado recientemente su tercera temporada. Ahora, a falta de seguir indagando en las desventuras de los Roy, quizá podamos contentarnos con los malévolos comentarios de Cox, que en el repaso de su vida (además de contar por qué rechazó participar en Juego de tronos) ha puesto a caer de un burro a Michael Caine, Edward Norton o, sobre todo, Johnny Depp.

El actor de Piratas del Caribe es el destinatario de algunas de las reflexiones más mordaces. “Seamos realistas, si tienes esas manos y ese maquillaje y esas cicatrices, no tienes que hacer nada”, apuntaba al hilo de Eduardo Manostijeras. “Y no lo hizo. Y después de eso ha hecho aún menos”. Este tipo de ocurrencias le ha hecho saltar a primera línea de actualidad, hasta el punto de conceder una entrevista a Deadline donde pueda aclarar a qué se refería (por si hubiera dudas). Así pues, Cox ha tenido oportunidad de matizar sus palabras, pero lo ha hecho sin demasiadas concesiones. “Lo que pensaba hace 25 años no es necesariamente la opinión que tengo ahora”, apunta.

“Realmente no desprecio ni le falto al respeto a nadie que comparta mi profesión, porque es una profesión dura y sangrienta”. El ganador del Emmy quiere dejar esto claro, para a continuación detenerse en el caso específico de Depp. “He recibido muchas críticas por faltarle al respeto a alguna gente y todo eso, y la gente claramente no ha leído el libro y piensa que me estoy burlando de Johnny Depp. Bueno, no me río de Johnny Depp. No le estoy faltando al respeto. Creo que Johnny Depp ha hecho un trabajo increíble, aunque ya sabes, tenga mis reservas con él”. En Putting the Rabbit in the Hat Cox apunta que Depp le parece un intérprete “sobrevalorado”, y no niega que tenga ciertas reticencias.

“Creo que es muy bueno, pero no es el mejor actor que jamás haya existido, ¿sabes? Y creo que muchas cosas se proyectan sobre Johnny Depp. Más de las que él desearía, creo”. Puede que con esto último se refiera a la actual imagen pública de Depp, muy maltratada a causa de su intenso divorcio con Amber Heard, pero Cox no ha querido aclarar nada, sino que ha seguido deteniéndose en las figuras que con tanta gracia criticó. De Michael Caine escribía en sus memorias que era “una institución”. “Y ser una institución siempre es mejor que tener rango interpretativo”. Ahora no es tan tajante.

“Lo que pienso de Michael Caine es que, bueno, nadie ha honrado sus raíces de clase trabajadora como él”. Mientras que sobre Norton (“un buen chico, pero también un poco grano en el culo porque se cree guionista-director”) alaba su reciente película como director. “Edward Norton, hace 20 años, era un escritor ambicioso. Desde entonces ha dirigido Huérfanos de Brooklyn, que es una película hermosa. Está dirigida, interpretada y escrita de una forma preciosa. Así que diría que Ed lo ha logrado”. Y eso es todo lo que tiene que decir.

