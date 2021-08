“No deben saber quién es Landa”: Tarantino no dejó que Christoph Waltz ensayara con el equipo de ‘Malditos bastardos’

Quentin Tarantino lo ha dicho en varias ocasiones: Hans Landa, el coronel nazi que ejercía de villano en Malditos bastardos, es el mejor personaje que ha escrito, o al menos el que más ha disfrutado escribiendo. El cineasta es consciente, al mismo tiempo, de que sin contar con un actor a la altura el personaje no habría llegado donde llegó, de forma que su creación es inseparable del descubrimiento de Christoph Waltz. Aunque ahora tenga dos Oscar (los dos obtenidos gracias a Tarantino, y uno de ellos por la propia Malditos bastardos), Waltz era bastante desconocido a finales de los 2000, viniendo del cine alemán.

Tarantino supo, no obstante, que Waltz sería perfecto, y vía el podcast The Moment regentado por Brian Koppelman, ha recordado cómo ambos trabajaron en el papel. El director de Érase una vez en Hollywood supo al instante que Waltz sería una revelación como Hans Landa, y vio conveniente que sus compañeros de reparto no supieran a qué atenerse durante la preproducción. “Me reuní con Christoph antes de llegar a la gran lectura del guion con el reparto”, cuenta Tarantino. “Le dije ‘no quiero hacer de esto un juego perverso… pero todo el mundo tiene curiosidad por saber quién es Hans Landa. No quiero que hagas una mala lectura de guion, pero quiero que te contengas mucho’”.

“‘No quiero que vislumbren quién eres realmente. En una escala del uno al diez, sé un seis. Sé lo suficientemente bueno, solo lo suficientemente bueno. No quiero que compitan, si compiten, pierden. No quiero que sepan lo que tienes, o sepan quién es Landa’”. Waltz accedió, pero esa no fue la única petición de Tarantino. Para que la reacción del resto de intérpretes al terror de Landa fuera más realista, el director alteró la rutina de rodaje con la connivencia de Waltz. “Con la excepción del granjero francés, tampoco quiero que ensayes con los demás actores antes del rodaje. No quiero que Diane Kruger o Brad Pitt conozcan tus habilidades antes de que las cámaras estén grabando”.

De este modo, Tarantino dispuso que Waltz solo ensayara con Denis Ménochet, que encarna al granjero Pierre LaPadite en Malditos bastardos. Ambos sostienen el célebre diálogo inicial de la película: una secuencia de enorme tensión donde conocemos al temible coronel y aprendemos a sospechar de sus intenciones. La confianza de Tarantino en Waltz dio sus frutos, aunque el intérprete le pidió que al menos le dejara ensayar los diálogos con él. No cuesta imaginarse a Tarantino disfrutando de lo lindo en esta fase del rodaje.

