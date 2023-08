De la Niña Medeiros al Hombre del Saco: los mejores monstruos de Javier Botet

Si bien España ha dado muchos nombres ilustres al cine de terror, hoy en día hay uno que se ha ganado a pulso su lugar junto a los Paul Naschy, Armando de Ossorio o Jorge Grau de antaño. Hablamos de Javier Botet, el actor al que veremos este año como el engendro titular de El hombre del saco y, próximamente, interpretando al mismísimo Drácula en El último viaje del Demeter.

Nacido en Ciudad Real en 1977, Botet está aquejado del síndrome de Marfan, una complicación genética a la que debe sus miembros alargados y su estatura de dos metros. Con estudios de Bellas Artes, debutó en el cine en 2005, y desde entonces ha emprendido una larga carrera que le ha vuelto una presencia familiar para los amantes del fantástico.

Hoy en día hay pocos directores con ganas de asustar a su público que no tengan el número de este actor en la agenda. Y, si quieres comprobarlo, no tienes más que acudir a esta lista de sus trabajos más populares. Él mismo nos facilita el trabajo, además, con una cuenta en Instagram que es un verdadero tesoro de fotos behind the scenes.

'[REC]' (2007)

Javier Botet como la Niña Medeiros. Cinemanía

Aunque Javier Botet ya tenía varios títulos en su currículum, su entrada por la puerta grande en la historia del cine tuvo lugar cuando arrastró a Manuela Velasco a las tinieblas.

'Los hombres de Paco' (2007)

El mismo año en el que [REC] le convertía en huésped de nuestras pesadillas, Botet apareció en una de las telecomedias españolas por excelencia. Solo que, en lugar de a un policía torpón pero entrañable, daba vida a todo un Nosferatu.

'Plutón B.R.B. Nero' (serie, 2008-2009)

Javier Botet en 'Plutón B.R.B. Nero'. Cinemanía

Álex de la Iglesia contó con Botet para varios episodios de esta serie de ciencia-ficción (cuya adaptación al cómic corrió a cargo de Carlos Vermut). De los papeles que interpretó, nos quedamos con este alienígena narizotas.

'Mamá' (2013)

Javier Botet en 'Mamá'. Cinemanía

El primer contacto de Botet con el universo de Guillermo del Toro fue en esta película, dirigida por Andy Muschietti (It) y producida por el mexicano.

'La cumbre escarlata' (2015)

Como vemos en la imagen, Botet ya estaba plenamente integrado en el equipo de Del Toro cuando trabajó junto a Tom Hiddleston, Mia Wasikowska y Jessica Chastain en esta película.

'The Horror Network Vol. I' (2015)

La presencia de Javier Botet fue la más terrorífica de este filme colectivo de terror, en cuyo segmento Merry Little Christmas intervino con Macarena Gómez y Jan Cornet.

'El renacido' (2015)

Aunque Alejandro González Iñárritu descartó las escenas de Botet en el montaje final de su película, el instagram del actor es la prueba de que él estuvo ahí, helándose de frío con Leonardo DiCaprio y la famosa osa.

'El otro lado de la puerta' (2016)

Javier Botet en 'El otro lado de la puerta'. Cinemanía

Las capacidades acongojantes de Javier Botet no conocen fronteras: esta película le adjudicaba el papel de Myrtu, la deidad hindú que personifica la muerte.

'Expediente Warren: El caso Enfield' (2016)

Los talentos de Botet tenían que llamar por narices la atención de James Wan, ese fabricante de sustos al por mayor. El director y productor contó con él como intérprete del Hombre Torcido, una de las figuras más icónicas de su franquicia (que, por desgracia, no tendrá spin-off).

'Alien: Covenant' (2017)

Javier Botet en 'Alien: Covenant'. Cinemanía

¿Cuándo sabes que has ascendido al Olimpo del cine de terror? Cuando Ridley Scott recurre a tus servicios para interpretar a un engendro xenomorfo. Botet le prestó aquí sus movimientos a una criatura CGI, pero el atracón de astronautas devorados no se lo quita nadie.

'La momia' (2017)

Javier Botet en 'La momia'. Cinemanía

Da igual que este intento de revivir a los monstruos clásicos de Universal se saldara con un fracaso épico. Lo importante es que, en la película, Javier le enseñó a Tom Cruise lo que valen unos buenos vendajes.

'It' (2017)

De nuevo a las órdenes de Andy Muschietti, Botet interpretó a un mendigo sifilítico, posiblemente una de las encarnaciones de Pennywise. Aunque su papel fuera de lo más truculento, nuestro hombre hizo buenas migas con la Banda de los Perdedores detrás de las cámaras.

'Insidious: La última llave' (2018)

Quien prueba con Javier Botet, repite: valga como prueba el hecho de que James Wan le llamase de nuevo para interpretar al bicho de rigor (Keyface, nada menos) en la precuela de su saga creada junto a Leigh Wannell.

'Slender Man' (2018)

Javier Botet en 'Slender Man'. Cinemanía

Tras haber ayudado a crear (o a revivir) unos cuantos monstruos icónicos, Botet hizo la pirueta posmoderna definitiva convirtiéndose en uno de los 'creepypasta' por excelencia de internet.

'Juego de tronos' (serie, 2011-2019)

Javier Botet en 'Juego de tronos'. Cinemanía

Apenas le vimos (de hecho, el nombre de su personaje en IMDB es "Espectro sentado a la mesa"), pero no hizo falta: desde que Botet puso el pie en el Muro, los Siete Reinos de Poniente pasaron a ser un poquito más terroríficos.

'Historias de miedo para contar en la oscuridad' (2019)

Javier Botet en 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'. Cinemanía

Está claro, a estas alturas, que cualquier parte del cuerpo de Javier Botet es susceptible de meternos miedo. Sin ir más lejos, esta película (producida una vez más por Guillermo del Toro) se sirvió de él para interpretar a un cadáver con los pies grandes.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.