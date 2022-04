Nicolas Cage quiere trabajar con Ari Aster y Christopher Nolan (e interpretar al Capitán Nemo)

La carrera de Nicolas Cage ya era fascinante antes de que el renacimiento experimentado en los últimos años le hiciera obtener por fin un favor del público y la crítica ajeno (o no necesariamente dependiente) de posicionamientos irónicos. Es decir, ya en los 90 Cage era un actor respetado (ganó un Oscar por Leaving Las Vegas, a fin de cuentas) pero posteriormente su trayectoria experimentó una serie de giros chiflados, precipitados por problemas económicos, que le han convertido en el actor más querido de Internet. En medio de propuestas tan aplaudidas como Mandy, Color Out of Space o Pig (por cuya interpretación se llegó a pedir el reconocimiento de la Academia), Cage ahora estrena The Unbearable Weight of Massive Talent. Una comedia donde se interpreta a sí mismo.

Naturalmente se trata de un homenaje a su figura, que en EE.UU. se estrena este 22 de abril sin contar aún con fecha en España. En vísperas del lanzamiento Cage se está beneficiando de una gran atención por parte de los medios, también acentuada por su próxima aparición como Drácula en la película Renfield que prepara Universal. En cualquier caso, recientemente el actor se sometió a un chat de reddit donde los usuarios podían hacerle las preguntas que quisieran, y sus respuestas fueron de lo más interesantes. No solo porque, ante la posibilidad de aparecer en una secuela de Cara a cara (que ya está en preparación pero no termina de arrancar), Cage asegurara estar por la labor. La charla versó, en efecto, sobre varios de los deseos de la estrella.

Por ejemplo, con qué cineastas le gustaría trabajar. Cage fue ambicioso: “Me encantaría trabajar con Christopher Nolan. Adoraría trabajar con Ari Aster. Y con Robert Eggers. También con Spike Lee”. Los nombres Aster y Eggers son jugosos porque no cuesta imaginar a Cage protagonizando alguno de sus trabajos, si bien el actor dice que ya tiene un papel soñado: el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino, en una hipotética adaptación al cine de la novela de Julio Verne. “Me gustaría interpretar al Capitán Nemo de Julio Verne por lo mucho que el personaje ama el océano. Comparto eso con él”. También le han preguntado por qué películas vería sin parar, y Cage responde que El viaje de Chihiro y Apocalipsis Now, dirigida por su tío Francis Ford Coppola.

Las películas donde Cage haya trabajado que reservaría para la posteridad son las citadas Leaving Las Vegas y Pig junto a Al límite, su colaboración con Martin Scorsese. Por último, al actor le han preguntado cuál ha sido el papel que más le ha costado desempeñar en toda su carrera, y la respuesta no tiene desperdicio: él mismo, en The Unbearable Weight of Massive Talent. “Diría que Nic Cage en Massive Talent ha sido mi papel más difícil. Porque tenía el elemento añadido de intentar proteger a una persona llamada Nic Cage y facilitar la visión absurda del director del llamado Nic Cage; era estar todos los días en la cuerda floja”, explica.

