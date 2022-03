Nicolas Cage muestra su desacuerdo con Scorsese o Coppola y defiende las películas de Marvel: "No entiendo el conflicto"

Nicolas Kim Coppola. Ese es el verdadero nombre de Nicolas Cage. Sin embargo, el sobrino de Francis Ford Coppola optó por cambiarse su cinematográfico apellido por el de un superhéroe de Marvel: Luke Cage. Ironías de la vida, Cage terminaría protagonizando Ghost Rider. El motorista fantasma, aunque su mejor papel en el género se lo debe a Kick-Ass.

El actor es un fan confeso de los tebeos y ha probado suerte dentro del cine de capas y mallas, por lo que no es de extrañar que ahora salga en defensa de las películas de Marvel, defendiéndolas de cineastas como Martin Scorsese, David Cronenberg o su tío Francis Ford Coppola, que no las consideran cine de calidad.

En una entrevista para GQ, Cage ha asegurado que no entiende el conflicto entre Marvel y el cine independiente. "Sí, ¿por qué hacen eso?", se ha preguntado, refiriéndose a directores como Coppola, que llegó a calificar esto filmes como "despreciables": "No entiendo el conflicto. No estoy de acuerdo con ellos en esa percepción u opinión".

"Creo que las películas que hago, como Pig o Joe, no entran en ninguna clase de conflicto con las películas de Marvel", ha defendido el actor: "Quiero decir, no considero que las películas de Marvel hayan tenido nada que ver con el final del 'tweener'. Por 'tweener', me refiero a la película con un presupuesto de 30 a 50 millones de dólares. Creo que el cine está en buena forma, si miras El poder del perro, o si miras Spencer, o a cualquiera de las películas de Megan Ellison. Aún queda Paul Thomas Anderson".

Cage también ha defendido la labor de Marvel en la última década: "Marvel ha hecho un excelente trabajo entreteniendo a toda la familia. Han pensado mucho en ello. Definitivamente han progresado mucho desde que yo hice las dos primeras películas de Ghost Rider".

"Kevin Feige, o quien esté detrás de la maquinaria, ha dado con una manera magistral de entretejer las historias e interconectar a todos los personajes", ha continuado Cage: "¿Qué puede haber de malo en un entretenimiento sano que gusta a padres e hijos, y da a la gente algo que querer ver? No veo cuál es el problema".

Como decíamos, el actor tiene experiencia en el género superheroico en gran pantalla (dejando de lado el Superman que Tim Burton), razón por la que muchos fans marvelitas han especulado con su posible participación en Doctor Strange en el multiverso de la locura, pero Cage ha desmentido los rumores. "Oh, no creo. No creo que me cojan", ha afirmado: "Quiero decir, lo haría. Sería divertido. Me encantaría trabajar con [Benedict] Cumberbatch, pero no creo que pase".

