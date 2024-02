Nick Offerman denuncia la homofobia contra 'The Last of Us':"No es una historia gay. ¡Es una historia de amor, gilipollas!"

El tercer episodio de la primera temporada de The Last of Us se transformó en uno de los más aclamados entre los espectadores, pero también en uno de los que más caña recibió por ciertas campañas de review bombing por la historia de amor de Bill y Frank. Dos hombres enfrentados a todos y todos por mantenerse unidos en un mundo repleto de violencia y grandes peligros.

Tal fue el éxito de esta trama que Nick Offerman recibía ayer mismo el premio al Mejor actor de reparto en una serie nueva en los Spirit Awards, aprovechando su discurso para denunciar a todos aquellos que criticaron la ficción por mostrar personajes homosexuales.

"Estoy asombrado de estar en esta categoría. Gracias a HBO por tener las agallas de participar en esta tradición narrativa que es verdaderamente independiente", confesaba el actor ante su participación como el personaje de Bill en la adaptación de los videojuegos.

"Se tratan de historias con un gran valor cuando el odio homófobo se me acerca y me dice: '¿Por qué tuviste que convertirla en una historia gay?'. Entonces nosotros respondemos: 'Porque haces preguntas como esa. No es una historia gay. ¡Es una historia de amor, gilipollas!", añadía el actor ante el aplauso del público y de las redes.

En honor a la verdad, HBO es una de las compañías que más han apostado por la diversidad a través de series tan variopintas como Euphoria, It's a Sin, Pose, We are who we are, Gentleman Jack o La vida sexual de las universitarias, entre muchos otros ejemplos.

Aunque la historia de Bill y Frank terminaba en la primera temporada debido al (atención spoiler) fallecimiento de ambos personajes, HBO anunciaba que las tramas LGTBI continuarán en la segunda tanda de capítulos a través de personajes clave como Ellie (Bella Ramsey).

