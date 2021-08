Ni Fu Manchú ni traicionar las raíces: Kevin Feige se enfrenta al backlash chino de ‘Shang-Chi’

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos va a llegar a los cines en un contexto de lo más complicado. Para empezar, por suponer el primer blockbuster de Marvel que se aparta del modelo híbrido desde que empezó la pandemia para en lugar de eso conocer un estreno exclusivo en cines. Y digamos… que no es el mejor momento para un estreno de estas características, debido al arraigo de la variante Delta de COVID-19 que ha incrementado los contagios y ya ha movido a estudios como Sony o Paramount a aplazar sus estrenos. Al parecer con Shang-Chi no da tiempo a hacer algo así, por lo que toca asegurar la jugada.

Y para ello, nada menos que contar con el mercado chino de tu parte. China se ha convertido en los últimos años en un escenario imprescindible para que a Hollywood le salgan las cuentas, pero Shang-Chi parte con el inconveniente de un considerable backlash: el cual ha provocado que mientras el film de Destin Daniel Cretton tiene su estreno programado en buena parte del mundo para el 3 de septiembre, en China aún no se ha acordado una fecha. Según recoge IndieWire, Kevin Feige se ha reunido durante 14 minutos con el crítico chino Raymond Zhou para intentar convencerle de que el film no ofenderá a su cultura.

Con esta reunión pretendía deslegitimar el backlash y conseguir una fecha, insistiendo para empezar en que Shang-Chi está 100% libre de Fu Manchú. “Fu Manchú no es un personaje que tengamos o queramos tener. Fue cambiado en los cómics hace muchos, muchos años. Nunca tuvimos intención de que estuviera en la película. Definitivamente no lo está, no es el padre de Shang-Chi y, de nuevo, ni siquiera es un personaje de Marvel: no lo ha sido durante décadas”, insiste. En los cómics Fu Manchú sí es, de hecho, el padre de Shang-Chi, un personaje criticado durante décadas por su naturaleza estereotípica, que se burlaba de la identidad china.

En la película de Cretton, el padre de Shang-Chi está interpretado por Tony Leung y no es en modo alguno el problemático Fu Manchú. Otras reclamaciones de índole nacionalista que ha sufrido Shang-Chi aluden al aparente arco del protagonista que interpreta Simu Liu: un joven que ha renegado de sus raíces para marcharse a Occidente, tal y como ocurre en los cómics. Feige ha tenido que insistir en que esto no ocurre así en su película, y que de hecho esta ansiedad de Shang-Chi por huir es una debilidad que tendrá que superar.

“Esa sensación de huida… es uno de sus defectos. Es un defecto huir a Occidente y esconderse de su legado y su familia, así es como se presenta la película. Cómo se enfrentará a eso y lo superará es lo que trata la historia”, concluía el director creativo de Marvel. Ahora tocará ver si estos argumentos surten efecto, y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos puede contar con un estreno en China por todo lo alto.

