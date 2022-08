Neve Campbell explica su salida de 'Scream 6': "Esto no hubiera pasado si fuera un hombre"

El mayor susto que se han llevado los fans de Scream en este año no lo ha dado Ghostface sorprendentemente, sino Sidney Prescott. La actriz que da vida al icónico personaje de la saga, Neve Campbell, anunció hace unos meses que no estaría en Scream 6, la próxima entrega de la saga. Y, aunque dejó entrever los motivos de su salida, se ha encargado de aclarar personalmente el porqué del asunto, y de paso mandar un recado a los productores de la película y miembros de la industria en general.

En su momento Campbell ya había hecho mención a que el sueldo que le ofrecían para la sexta entrega no se equivalía a su aportación a la saga, motivos que se ha preocupado de desarrollar: "No sentí que lo que me ofrecían se equiparara al valor que aporto y que he aportado a esta franquicia durante 25 años. Y, como mujer en este negocio, creo que es realmente importante que se nos valore y que luchemos por ser valoradas", explicaba Campbell.

Además, la actriz ha ido más allá y directamente ha comparado la situación con la de los hombres, muy distinta a su parecer: "Sinceramente, creo que esto no hubiera pasado si fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia de éxito de taquilla durante 25 años. De ser así, el número que me ofrecerían sería muy distinto al que realmente me ofrecen. Y, en mi alma, simplemente no podía hacer eso. No podía entrar en el plató sintiéndome así, sintiéndome infravalorada y sintiendo la injusticia, o la falta de justicia, en torno a eso", argumentaba la actriz que ha dado rostro a la protagonista durante cinco entregas, en la última de ellas con 48 años y junto a Courteney Cox, quien sí regresará en Scream 6 como la reportera Gale Weathers.

Campbell podrá haber salido por la puerta de atrás, pero sin duda será difícil continuar la saga sin la presencia de Sidney Prescott. Se podría decir que la última entrega, Scream (la quinta pero titulada así para homenajear a la primera) en gran medida sentaba las bases para esta eventual situación, cediendo gran parte del protagonismo al nuevo grupo formado por los jóvenes Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding, o Jasmin Savoy Brown. La película volverá a contar con los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Noche de bodas) pero además contará con grandes incorporaciones como la de Samara Weaving o caras ya conocidas de la saga como Hayden Panettiere retomando el personaje de Kirby, al que dio vida en Scream 4.

