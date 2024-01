Neve Campbell sobre el confuso estado de la saga 'Scream': "No me sorprendería recibir una llamada"

Las dos últimas entregas de Scream han funcionado excelentemente en taquilla, según Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin (apodados Radio Silence) sucedieron a Wes Craven como directores tras Scream 4. De cara a la séptima Scream, sin embargo, la saga de Paramount se ha visto sometida a una tormenta perfecta que le ha dejado en una posición muy precaria, al borde de la cancelación: todo empezó cuando la major despidió a la actriz Melissa Barrera por sus comentarios sobre el conflicto Israel-Hamás. Barrera había sido protagonista de la saga desde su reboot, al igual que lo era Jenna Ortega como su hermana en la ficción.

Pero Ortega también está fuera, por conflictos de agenda con el rodaje de la serie Miércoles según parece. A lo que hay que añadir la posterior marcha de Christopher Landon como director, revelando que “su trabajo soñado se había convertido en pesadilla”. Ahora mismo el estado de Scream VII es ambiguo, y Neve Campbell ha estado valorándolo en un encuentro con Hollywood Reporter. En cierto modo, fue Campbell quien empezó a hacer que se tambaleara la buena salud de la franquicia, pues antes de la crisis de la séptima entrega se negó a aparecer en Scream VI por una disputa salarial. Como Sidney Prescott, Campbell había aparecido hasta ahora en todas las películas de la saga.

“Tristemente no haré la próxima película de Scream”, anunció en verano de 2022. “Como mujer he tenido que trabajar extremadamente duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no se correspondía con el valor que he aportado a la franquicia”. ¿Cuál es su opinión ahora mismo de Scream? Pues a decir verdad Campbell no descarta volver, asumiendo que las cosas están tan embrolladas de cara a Scream VII como para que Paramount pueda plantearse darle el sueldo que quiere. “Sé que las cosas están revueltas en este momento y me imagino que desde arriba están tratando de averiguar lo que van a hacer”, cuenta Campbell.

“No me sorprendería recibir una llamada. Pero al mismo tiempo, hice una declaración contundente en su día, y es que no creía que el modo en que me trataron hubiera ocurrido si hubiera sido un hombre y que merezco algo por haber encabezado esta franquicia durante tanto tiempo como lo he hecho”. Campbell cree que actuó como debía, y a menos que cambien las cosas no volverá a enfrentarse a Ghostface en Scream. “Tenemos que defender a las mujeres en este negocio y saber lo que valemos. Eso no ha cambiado para mí. Así que, si volvieran a dirigirse a mí, tendría que ser con una oferta respetuosa que yo sintiera que está en consonancia con lo que aporto a esta franquicia”.

Por lo demás, la actitud de Paramount a la hora de despedir a Barrera no parece importunarle tanto como el hecho de conseguir la mejora salarial: en pos de esta, y de su amor a la franquicia, estaría dispuesta a volver. “¿Lo haría? Hay millones de fans ahí fuera de esta franquicia. Estas películas significan mucho para la gente. Significan mucho para mí. Significan mucho por Kevin Williamson. Significan mucho por Wes Craven. Significan mucho para todos estos miembros del reparto, y a todos nos encantaría que esta franquicia continuara. No me gustaría que se quemara. Ya veremos”, concluye la actriz.

