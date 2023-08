Netflix borra silenciosamente del calendario uno de sus estrenos más importantes del año

Sony fue el primer gran estudio en retrasar los estrenos clave de su calendario a consecuencia de la huelga de actores y guionistas y Netflix no ha tardado en sumarse a la misma práctica, fruto de la negativa de estas grandes empresas para sentarse a negociar nuevas condiciones laborales con sus trabajadores.

Siete películas que Netflix tenía previstas para la segunda mitad de 2023 han sido silenciosamente retrasadas hasta el año que viene en el último comunicado de próximos estrenos que ha facilitado la plataforma de streaming. No han trascendido los motivos detrás de esos retrasos (solo han desaparecido los títulos de la lista), pero es fácil asumir que se han visto afectados por la huelga, ya sea retrasando la finalización de su rodaje o impidiendo que los protagonistas participen en la promoción.

Por lo tanto, Millie Bobby Brown tendrá que esperar hasta 2023 para enfrentarse contra el dragón que la acecha en Damsel. La película de fantasía épica dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo (Intacto, 28 semanas después) tenía previsto estrenarse el próximo 13 de octubre, pero ahora todo indica que tendrá que esperar hasta 2024 para asomar en el catálogo de la plataforma.

Más películas retrasadas por Netflix

Damsel no ha sido el único estreno clave que Netflix tenía previsto para el último cuatrimestre del año que ahora espera encontrar otro acomodo en el calendario. No es el caso de otros títulos importantes, como The Killer, el thriller de David Fincher con Michael Fassbender; Maestro, el biopic de Leonard Bernstein dirigido y protagonizado por Bradley Cooper; o The Wonderful Story of Henry Sugar, la adaptación de Roald Dahl dirigida por Wes Anderson.

Pero sí que llama la atención que ya no hay rastro en el calendario de A Family Affair, una comedia romántica con Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King que ya no se estrenará en Acción de Gracias como estaba previsto; o Shirley, el biopic de Shirley Chisholm, la primera congresista afroamericana de EE UU, protagonizado por Regina King con guion y dirección de John Ridley (12 años de esclavitud).

Tampoco se estrenarán ya en 2023 la comedia espacial Spaceman, con Adam Sandler; ni Players, con Gina Rodriguez; ni Lift, una comedia de acción protagonizada por Kevin Hart.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.