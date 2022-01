Netflix prepara un documental centrado en Anna Nicole Smith

En los últimos tiempos el audiovisual mainstream está mostrando autocrítica por cómo trató mediáticamente figuras fundamentales de la cultura pop. Dentro de esta tendencia caben tanto los socorridos true crimes (en España han precipitado una apoteosis a cuenta de las niñas de Alcàsser o Dolores Vázquez) como documentales que exploran la trayectoria de estrellas del calibre de Britney Spears, y todos ellos hacen hincapié en los abusos que se cometieron a la hora de abordar ciertos asuntos, marcados por el machismo institucional y el hostigamiento de la esfera privada. No es difícil vincular todo ello con lo ocurrido con Anna Nicole Smith entre los años 90 y los 2000.

La modelo, actriz y estrella de telerrealidad es la protagonista de un futuro documental de Netflix con Ursula Macfarlane como directora (la misma que firmó Untouchable sobre Harvey Weinstein) y Alexandra Lacey como productora. Según recoge Variety el proyecto, que aún no tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming, sale adelante a quince años de que Smith muriera repentinamente, a causa de una sobredosis. Ocurrió cuando contaba con 39 años de edad y había revolucionado el star system, anticipando a principios de los 2000 con su proyecto The Anna Nicole Smith Show las claves que afianzaría un fenómeno como Keeping Up with the Kardashians.

Llamada originalmente Vicky Lynn Hogan, esta modelo desató una tormenta mediática al casarse con el millonario magnate del petróleo J. Howard Marshall, de 89 años. 14 meses después de que se consumara el matrimonio, Marshall falleció, y Smith tuvo que encarar una dura batalla legal a costa de la herencia con la familia del millonario. Ejerció de modelo para Playboy o la marca de ropa Guess, y según accedió a la fama nunca dejó de protagonizar titulares. Entre demandas de paternidad, adicción a las drogas y la muerte prematura de su primer hijo, Smith fue la celebridad favorita de los tabloides estadounidenses.

También ejerció como actriz, en la serie Ally McBeal o en Agárralo como puedas 33 y ⅓: El insulto final. The Anna Nicole Smith Show, basado en su día a día como madre, consolidó esta fama en sus últimos años, hasta que murió trágicamente en un hotel de Florida. El documental de Macfarlane, aún sin título, se propone explorar el fenómeno cultural que supuso Smith, contando para ello con imágenes inéditas de su vida doméstica. “Un revelador largometraje documental sobre Anna Nicole Smith, con imágenes nunca vistas de la icónica modelo de Playboy y Guess Jeans”, lo ha descrito Netflix, sin concretar fecha de estreno.

