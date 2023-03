De un tiempo a esta parte a Netflix no le tiembla el pulso cancelando series si juzga su audiencia insuficiente. Todo en aras de una rentabilidad que pende sobre cada decisión, y que también se expande a su división cinematográfica. El año pasado la plataforma de streaming anunció flamante que le iba a producir a Nancy Meyers su próxima película: el regreso de esta reputada guionista a la dirección tras ocho años de parón.

Meyers dirigió El becario, con Robert De Niro y Anne Hathaway, en 2015. Desde entonces no había vuelto a ponerse tras las cámaras, y Netflix le había ofrecido hacerlo para una nueva comedia romántica con el título provisional de Paris Paramount. Hoy, sin embargo, The Hollywood Reporter recoge que Netflix ha cancelado su colaboración con Meyers, por juzgar que el presupuesto que esta requería era demasiado alto.

La directora de The Holiday pedía al menos 150 millones de dólares, lo que habría convertido a Paris Paramount en la comedia romántica más cara de todos los tiempos. Netflix lo juzgaba excesivo para un género que suele andarse con presupuestos medios, y no quería pasarse de 130 millones. Tras meses de negociación, Meyers y la compañía no han podido llegar a un acuerdo y Paris Paramount ha sido cancelada.

A lo largo de su carrera Meyers ha acostumbrado a trabajar con presupuestos altos en función al caché de sus intérpretes: además del citado De Niro, por sus producciones han pasado Meryl Streep o Jack Nicholson. Paris Paramount habría estado escrita, dirigida y producida por ella, en un film que a lo largo de los últimos meses había ido cogiendo carrerilla para tantear a un gran elenco: la oferta le había llegado a Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender y Owen Wilson.

Paris Paramount iba a ser (o podría ser, si algún estudio termina interesándose por ella) una historia de cine dentro del cine. Cuenta la historia de un joven guionista y director que se enamora de una productora, así que ambos se asocian para realizar varias películas de éxito durante años hasta que deciden romper romántica y profesionalmente. El problema es que después tendrán que volver a trabajar juntos cuando surge un nuevo y apetecible proyecto.

La gracia de Paris Paramount es que es una levemente autobiográfica. Meyers escribió los guiones de películas como La recluta Benjamín, El padre de la novia o Tú a Londres y yo a California asociándose con el guionista y productor Charles Shyer, con quien mantuvo una relación sentimental. Luego de su separación Meyers escribiría y dirigiría otras comedias como En qué piensan las mujeres o la famosísima The Holiday.

