Estos días Florence Pugh se dispone a estrenar en EE.UU. su último film, A Good Person. Se trata de un drama indie que ha escrito y dirigido quien fuera su pareja, Zah Braff, mientras Pugh comparte cartel con Morgan Freeman. La nominada al Oscar alterna este proyecto con los próximos lanzamientos de títulos como Thunderbolts en Marvel o, sobre todo, Oppenheimer de Christopher Nolan, que se estrena este 21 de julio.

Títulos que ilustran su eclecticismo, pero también su desdén por propuestas más costumbristas. Pugh ha reconocido para Variety que siente fijación por papeles intensos, que le permitan llevar la interpretación al extremo. Es lo que ha ocurrido más o menos en A Good Person, donde encarna a una adicta a los opiáceos. “No es ningún secreto que solo elijo papeles intensos. No es la primera vez que se me saltan las lágrimas en casi todas las escenas donde aparezco”, explica Pugh.

“Me gusta encontrar la fealdad de los seres humanos, adoro ser cruda. Me encanta que me den un guion que me suponga un reto y nunca he elegido un papel si no me daba miedo”, prosigue. Pugh tiene tan claro lo que quiere que Braff concibió el papel expresamente para ella. “Y se trata de alguien que me conocía, sabía de mi potencial y quería trabajar conmigo”, cuenta Pugh sobre el proyecto de su exnovio.

“Creo que habría sido extraño que escribiera algo estilo Nancy Meyers y me dijera ‘no, en esta película no vas a llorar’. Yo me quedaría como ‘¡oh, no!’”. Que Braff conociera sus inclinaciones, al cabo, ayudó mucho al desarrollo de A Good Person. “Él podía creer que lo haría”, concluye, remarcando su propósito de que no le interesa aparecer en un cine del estilo de Nancy Meyers.

Meyers es una reputada directora y guionista que suele cultivar la comedia romántica o, simple y llanamente, la feel good movie. Ha escrito la saga de El padre de la novia, y dirigido películas como Tú a Londres y yo a California, ¿En qué piensan las mujeres? o The Holiday. Un estilo de cine que Pugh no se imagina interpretar bajo ningún concepto.

