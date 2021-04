'Mulán' y 'La madre del blues' premiadas por el gremio de diseñadores de vestuario

Una muy buena pista sobre la película favorita para ganar el próximo Oscar al mejor diseño de vestuario nos lo ofrecen los galardones del gremio en Norteamérica, entregados el pasado martes. Y aunque distinguen entre vestuario contemporáneo, de época o de fantasía, sigue destacando La madre del blues, protagonizada por Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman (también nominados), y la reciente ganadora de los británicos BAFTA en este apartado.

De ser así, la estatuilla iría además a parar a manos de la veterana diseñadora Ann Roth. Un Oscar que ya obtuvo por El paciente inglés (1996), y a sus 89 años se convertiría en una de las premiadas de mayor edad, en cualquier categoría. De hecho, la segunda de mayor edad.

El más veterano ha sido el director y guionista James Ivory, también con 89 años (pero con algunos meses y días más que ella), como autor del guion de Call Me by Your Name en 2018.

Recordamos que las cinco candidatas en los premios de la Academia de Hollywood son: Emma, Mank, Pinocho, Mulán y La madre del blues. Títulos que también estaban incluidos entre los nominados, y ganadores, de los galardones del sindicato de diseñadores de vestuario. Esta es la lista completa en cine y televisión.

Excelencia en ci-fi / película fantástica

Mulán – Bina Daigeler (ganadora)

Las aventuras del doctor Dolittle – Jenny Beavan

La navidad mágica de los Jangle – Michael Wilkinson

Pinocho – Massimo Cantini Parrini

Wonder Woman 1984 – Lindy Hemming

Excelencia en película contemporánea

Una joven prometedora – Nancy Steiner (ganadora)

Barb and Star Go to Vista Del Mar – Trayce Gigi Field

Aves de presa (y la fantafabulosa emancipación de Harley Quinn) – Erin Benach

Da 5 Bloods: Hermanos de sangre – Donna Berwick

The Prom – Lou Eyrich

Excelencia en película de época

La madre del blues – Ann Roth (ganadora)

Emma – Alexandra Byrne

Judas y el mesías negro – Charlese Antoinette Jones

Mank – Trish Summerville

Una noche en Miami... – Francine Jamison-Tanchuck

Excelencia en ci-fi / serie fantástica de televisión

Westworld: "Parce Domine" – Shay Cunliffe (ganadora)

The Mandalorian: "Capítulo 13: El Jedi" – Shawna Trpcic

Snowpiercer: "Access is Power" – Cynthia Summers

Star Trek: Picard: "Absolute Candor" – Christine Bieselin Clark

Lo que hacemos en las sombras: "Nouveau Théâtre des Vampires" – Amanda Neale

Excelencia en vestuario contemporáneo televisión

Schitt's Creek: "Happy Ending" – Debra Hanson (ganadora)

Emily en París: "Faux Amis" – Patricia Field y Marylin Fitoussi

Euphoria: "Part 1: Rue - Trouble Don’t Last Always" – Heidi Bivens

Podría destruirte: "Social Media is a Great Way to Connect" – Lynsey Moore

Unorthodox: "Part 2" – Justine Seymour

Excelencia en vestuario de época televisión

Gambito de dama: "End Game" – Gabriele Binder (ganadora)

Los Bridgerton: "Diamond of the First Water" – Ellen Mirojnick y John W. Glaser III

The Crown: "Terra Nullius" – Amy Roberts

Territorio Lovecraft: "I Am." – Dayna Pink

Mrs. America: "Shirley" – Bina Daigeler

Excelencia en programa de variedades, reality o en directo

Hamilton – Paul Tazewell (ganador)

Dancing with the Stars: "Villains Night" – Daniela Gschwendtner y Steven Norman Lee

The Masked Dancer: "Premiere – Everybody Mask Now!" – Gabrielle Letamendi y Candice Rainwater

The Masked Singer: "The Semi Finals – The Super Six" – Marina Toybina

Saturday Night Live: "John Mulaney / The Strokes" – Tom Broecker y Eric Justian

Excelencia en diseño de formato corto

Apple: Shot on iPhone de Damien Chazelle - Vertical Cinema "The Stunt Double" short film – April Napier (ganadora)

The Killers: "Caution" vídeo musical – Samantha Kuester

Selena Gomez: "Boyfriend" vídeo musical – Dawn Ritz y Kenn Law

Tim Burton Themed Halloween Party short film – Dawn Ritz

The Weeknd: "Blinding Lights" vídeo musical – Ami Goodheart