Muere Jane Powell ('Siete novias para siete hermanos') a los 92 años

Una de las grandes estrellas de los musicales hollywoodienses de los años 50 acaba de fallecer. La actriz Jane Powell, según le ha contado la crítica de cine y amiga personal Susan Granger a medios como The Hollywood Reporter, murió a los 92 años en su casa de Wilton, Connecticut, por causas naturales. Además de ser una presencia imprescindible del cine y la televisión durante décadas, Powell paseó su talento por los escenarios, representando espectáculos tan canónicos como Oklahoma!, Sonrisas y lágrimas o My Fair Lady. No obstante, el destino de esta artista nacida en Oregón en 1929 siempre estuvo vinculado al audiovisual, con su familia comprometida a que se convirtiera en la próxima Shirley Temple.

De este modo Powell pudo debutar en el cine en 1944, dentro de Song of the Open Road, donde interpretaba precisamente a una estrella infantil. Cuatro años después tuvo su primer gran éxito en compañía de Elizabeth Taylor y Carmen Miranda con Así son ellas, musical producido por la misma MGM con la que acogería un provechoso contrato que duraría varios años. Luego de protagonizar con Ricardo Montalban Two Weeks with Love, en 1951 trabajaría por primera vez con el cineasta Stanley Donen: fue en el marco de Bodas reales, que coprotagonizó junto a Fred Astaire en un papel que originalmente había pasado por manos de June Allyson y Judy Garland. En 1954 protagonizaría la película que la consagraría del todo: Siete novias para siete hermanos.

En este musical de Donen, Powell encarnaba a Milly, una afable mujer empeñada en enseñar buenos modales a los seis hermanos de su marido. El film, que fue un éxito en taquilla y obtuvo cinco nominaciones a los Oscar incluyendo Mejor película, proyectó a la memoria cinéfila de multitud de espectadores un número inolvidable a cargo de Powell: ese Wonderful, Wonderful Day que cantaba en un bosque de ensueño. Luego del fenómeno que supuso Siete novias para siete hermanos, Powell siguió vinculada al género, coprotagonizando con Debbie Reynolds (estrella de Cantando bajo la lluvia y madre de Carrie Fisher) musicales como Athena o Hit the Deck. Fue entonces fue liberada del contrato de MGM.

A partir de ahí la carrera de Powell se volcó en la televisión, inicialmente dentro de programas de variedades (The Perry Como Show, The Andy Williams Show o The Ed Sullivan Show) y más tarde con papeles episódicos en series del estilo de Los problemas crecen, Se ha escrito un crimen o Vacaciones en el mar. La actriz llegó a protagonizar un remake en directo de Cita en San Luis para la NBC, y sus últimos papeles para la pantalla tuvieron lugar en el film Picture This y en un episodio de Ley y orden, a principios de los 2000.

