Muere Gábor Medvigy, director de fotografía de Béla Tarr en 'Sátántangó'

El director de fotografía Gábor Medvigy ha fallecido a los 66 años, según ha comunicado la HCA (Asociación de Operadores Cinematográficos de Hungría). El húngaro fue uno de los más reconocidos directores de fotografía, camarógrafos y fotógrafos artísticos de su país, así como importante colaborador del prestigioso cineasta Béla Tarr, con quien trabajó en varias películas.

Las tres colaboraciones de Gábor Medvigy y Béla Tarr son obras capitales del cine europeo. La condena (1988), primer trabajo de Medvigy en un largo, marcó el inicio de una colaboración que alcanzó sus mayores cumbres en Sátántangó (1994), obra maestra de más de siete horas de duración aclamada como una de las mejores películas del siglo XX, y fue uno de los diversos operadores de Armonías de Werckmeister (2000). En España, todas ellas están disponibles en Filmin.

Posteriormente, Tarr comenzó a colaborar con el director de foto Fred Kelemen en sus últimas películas, mientras que Medvigy pasó a trabajar en obras producidas por el cineasta como el drama Töredék (2007), escrito y dirigido por Gyula Maár, que fue galardonado con el premio de mejor dirección de fotografía del Círculo de Críticos Húngaros (un doble galardón para Medvigy, compartido con su trabajo en el filme Dolina ese mismo año).

Gábor Medvigy también trabajó con directores como Zoltán Kamondi (Paths of Death and Angels, 1991; The Alchemist and the Virgin, 1999; Temptations, 2002) o Attila Janisch (Long Twilight, 1997). Fue uno de los fundadores de la Asociación de Operadores Cinematográficos de Hungría, el trabajo del director de fotografía y recibió el prestigioso Premio Béla Balázs en 1992.

