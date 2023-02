Muere el legendario productor Walter Mirisch ('El apartamento') a los 101 años

Este viernes falleció en Los Ángeles Walter Mirisch. El productor estadounidense contaba con 101 años, según se hace eco The Hollywood Reporter, y su figura es tan trascendental en la industria que ha conducido de inmediato a que se pronuncie nada menos que la Academia de Hollywood, que en breve celebrará su anual ceremonia de los Oscar. ¿El motivo? Que este productor fue presidente del organismo entre 1973 y 1977, y a través de The Mirisch Co. financió un buen número de clásicos.

“Walter fue un verdadero visionario, tanto como productor como líder de la industria”, declaran desde la Academia. A lo largo de su larga carrera, Mirisch trabajó con cineastas como William Wyler, Billy Wilder, John Ford o Blake Edwards. Fundó The Mirisch Co. con sus hermanos Marvin y Harold, y luego de que a finales de 1957 firmaran un acuerdo de distribución con United Artists se convirtieron en un actor principal de la industria. Hacia el final de su andadura The Mirisch Co. había financiado 67 películas, y ganado 28 Oscar.

The Mirisch Co., que también tenía presencia en la televisión, produjo Con faldas y a lo loco para Billy Wilder en 1959. Un año después El apartamento, con este mismo director, ganaba el Oscar a Mejor película, y Mirisch repitió victoria al siguiente con West Side Story. Entre medias también produjo Los siete magníficos en 1960 y La gran evasión y La pantera rosa en 1963. Poco después Mirisch ganaría el Oscar a Mejor película con En el calor de la noche, dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Sidney Poitier.

En 1971 The Mirisch Co. también estuvo detrás de El violinista en el tejado. Steven Spielberg ha reconocido la valía de Mirisch en un comunicado: “Sus películas eran clásicos pioneros que abarcaban todos los géneros sin dejar nunca de entretener al público de todo el mundo. Logró mucho en la vida y en la industria. Si vives hasta los 101 años y has producido El apartamento, yo diría que has tenido una buena carrera”.

